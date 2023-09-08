قوات الاحتلال تقتحم مخيم شعفاط وتزيل أعلاما ولافتة عن الشهيد عدي التميمي (فيديو)

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الجمعة، مخيم شعفاط للاجئين الفلسطينيين شرق مدينة القدس المحتلة، وحاولت إزالة لافتة لشهيد فلسطيني.

وقالت مصادر محلية للجزيرة مباشر إن نحو 30 عنصرا من قوات حرس الحدود التابعة لشرطة الاحتلال اقتحمت مدخل المخيم، وأزالت لافتة للشهيد عدي التميمي.

اندلاع مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال عقب اقتحام مخيم شعفاط شمال شرق القدس pic.twitter.com/kT0gWc2ydH — القسطل الاخباري | القدس (@AlQastalps) September 8, 2023

والشاب الفلسطيني (عدي التميمي) استشهد قبل نحو عام، بعد تنفيذه عمليتي إطلاق نار، أسفرتا عن مقتل جنديين من جيش الاحتلال وإصابة آخرين.

واندلعت مواجهات محدودة بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال خلال عملية الاقتحام، لم تسفر عن إصابات.

وتقتحم قوات الاحتلال مخيم شعفاط بشكل شبه يومي لتنفيذ عمليات اعتقال أو تسليم إخطارات هدم أو تحرير مخالفات للمركبات والمحلات التجارية.

مصادر محلية: "قوات الاحتلال تقتحم مخيم شعفاط شمال شرق القدس المحتلة". pic.twitter.com/QtflkoMxRG — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) September 8, 2023

الشهيد عديّ التميمي

وطاردت قوات الاحتلال الشهيد التميمي نحو 11 يومًا بعد تنفيذه عملية عند حاجز مخيم شعفاط أدت إلى مقتل مجندة إسرائيلية وإصابة جنود آخرين بجروح خطيرة.

واقتحمت قوات الاحتلال مخيم شعفاط شمال شرقي القدس عدة مرات في ذلك الوقت، كما حاصرته وحاصرت بلدة عناتا أياما عدة، بحثًا عن عدي التميمي.

وخلال مطاردتها للتميمي، ابتكر شباب مخيم شعفاط حيلة لإرباك الاحتلال، تمثلت في حلق رؤوسهم تمامًا حتى يصبحوا مشابهين للتميمي.

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد -آنذاك- أن قوات الاحتلال قتلت الشاب الفلسطيني عدي التميمي، منفّذ عملية مخيم شعفاط، أثناء تنفيذه عملية إطلاق نار أخرى شرقي القدس المحتلة.