مراسلون بلا حدود تطالب السلطات المصرية بالإفراج الفوري عن الزميلين بهاء إبراهيم وربيع الشيخ (فيديو)

طالبت منظمة “مراسلون بلا حدود” السلطات المصرية، بالإفراج الفوري عن الزميلين ربيع الشيخ وبهاء الدين إبراهيم، الصحفيَّيْن بقناة الجزيرة مباشر.

وقال رئيس مكتب الشرق الأوسط في منظمة “مراسلون بلا حدود”، جوناثان داغر، في تصريحات للجزيرة مباشر “نطالب بإيقاف هذا الاعتداء على الصحفيين أيًّا كان موقعهم، كما نطالب بالإفراج عن الـ18 صحفيا وصحفية الموقوفين في مصر اعتباطيا من دون سبب”.

وأكمل الزميل ربيع الشيخ، المنتج بقناة الجزيرة مباشر، عامين في السجون المصرية، منذ اعتقاله في الأول من أغسطس/آب 2021 بمطار القاهرة أثناء زيارة عائلية، ليتجاوز فترة الحبس الاحتياطي التي ينص عليها القانون المصري.

كما أكمل الزميل بهاء الدين إبراهيم، الصحفي بقناة الجزيرة مباشر المعتقل منذ 22 فبراير/شباط 2020، خلال الشهر المنصرم 3 سنوات ونصف في السجون المصرية، متجاوزا فترة الحبس الاحتياطي القانونية؛ مما يشكل مساسًا بحريته الشخصية، ويخالف نص الدستور المصري.

وأعربت شبكة الجزيرة الإعلامية عن قلقها الشديد إزاء أوضاع الزميلين ربيع الشيخ وبهاء الدين إبراهيم، اللذين تعرضا خلال اعتقالهما لانتهاكات قانونية، وتجديد الحبس دون محاكمة في زنازين تفتقر إلى أبسط شروط الصحة والنظافة؛ مما يشكل تهديدًا لسلامتهما ويعرّض حياتهما للخطر.