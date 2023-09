مسؤول بالصحة العالمية: هذه أسباب زيادة إصابات كورونا في العالم ولا بديل عن اللقاحات حتى الآن (شاهد)

قال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بالشرق الأوسط الدكتور أحمد المنظري، إن حالات الإصابة بفيروس كورونا المبلغ عنها، آخذة في الارتفاع على مستوى العالم، مشيرا إلى أهمية الاستمرار في إتاحة اللقاحات المضادة للفيروس.

واضاف المنظري في تصريحات لبرنامج (المسائية) عبر الجزيرة مباشر أن “هذا الارتفاع في عدد الإصابات مدفوع بالزيادات التي حصلت في إقليم غرب المحيط الهادئ بالتزامن مع فصل الشتاء”.

وأشار المنظري إلى الإبلاغ عن 1.4 مليون إصابة في مختلف دول العالم، بينها نحو 2300 حالة وفاة خلال الـ28 يوما الماضية.

وقد حذرت منظمة الصحة العالمية من “اتجاهات مثيرة للقلق” لمرض “كوفيد 19″، قبل حلول فصل الشتاء في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، داعية إلى زيادة عمليات التطعيم والمراقبة.

وفي ظل محدودية البيانات بعد أن توقفت العديد من البلدان عن الإبلاغ عن بيانات كوفيد، قدرت منظمة الصحة العالمية أن مئات الآلاف من الأشخاص في العالم موجودون حاليا في المستشفيات جراء إصابتهم بالفيروس.

وقال تيدروس أدهانوم غيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، في مؤتمر صحفي أول أمس “ما زلنا نرى اتجاهات مقلقة لكوفيد-19 قبل موسم الشتاء في نصف الكرة الشمالي”.

وأوضح أن الوفيات ترتفع في بعض أجزاء الشرق الأوسط وآسيا، وأن حالات دخول وحدات العناية المركزة تتزايد في أوروبا.

وأشار غيبريسوس إلى أن 43 دولة فقط، وهذا أقل من ربع الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية البالغ عددها 194 دولة، تبلغ المنظمة بالوفيات الناجمة عن كوفيد، و20 دولة فقط ترسل إليها معلومات بشأن الحالات التي تستدعي دخول المستشفيات.

We continue to see concerning trends for #COVID19. What worries us the most is the low level of at-risk people who have received a vaccine dose recently. Please don't wait to get an additional dose if it is recommended for you. pic.twitter.com/pJ9SkKHDv6

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) September 6, 2023