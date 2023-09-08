كشف مسعود أوزيل النجم الألماني المعتزل دوليًا للجزيرة مباشر عن مشروعه بعد اعتزاله لكرة القدم.

وقال أوزيل “اعتزلت كرة القدم لفترة لأني قررت أن أقضي وقتًا مع أسرتي، ولدي أبنائي الصغار، فأريد أن أهتم بهم، وبعد ذلك سأقرر في القادم ماذا سأعمل؟”.

وأضاف خلال لقائه بمعجبيه الذي نظمته السفارة التركية في الدوحة، اليوم، أنه يقضي وقتًا رائعًا في الدوحة، مقدمًا التحية للسفير التركي لدى قطر مصطفى كوكصو، وقال “زرت قطر من قبل، والوقت الذي أقضيه هنا ممتع جدًا”.

وردًا على سؤال الجزيرة مباشر حول استثمارات السعودية في كرة القدم قال النجم الألماني “هناك استثمارات كبيرة قامت بها السعودية في كرة القدم والرياضة، وهناك كثير من النجوم الذين التحقوا بالنوادي السعودية، وهذا إيجابي جدًا هذه الفترة، لأن الرياضة وكرة القدم لها علاقة وثيقة بالاقتصاد”.

وأضاف “مع هذه التطورات الأخيرة نرى أن العالم العربي يهتم بذلك، الاستثمارات جيدة جدًا ونتمنى لهم النجاح فيها”.