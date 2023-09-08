مذيع فرنسي يثير غضبا واسعا بسبب أسئلة لفتاتين ترتديان العباءة (شاهد)

هاجم سياسيون ونشطاء فرنسيون مقدم البرامج والصحفي الفرنسي أوليفيه تروشو، بسبب طبيعة الأسئلة التي وجهها إلى فتاتين مُنعتا من دخول المدرسة بسبب ارتدائهما العباءة، خلال برنامجه عبر قناة “بي إف إم”.

واستضاف تروشو أول أمس الأربعاء، خلال برنامجه “بي إف إم ستوري” فتاتين لم يُسمَح لهما بدخول المدرسة في أول أيام الدراسة بدعوى ارتدائهما العباءة، على الرغم من أن إحداهما ارتدت قميصا وسروالا فضفاضين.

ومع زاوية تصوير ركزت على الجانب السفلي للفتاتين، أخذ أوليفيه تروشو يطرح أسئلة قصيرة، منها: هل اخترت هذا اللباس بسبب ديني أو لأنه يستر قوامك؟ فأجابت الفتاة بأنها تحب ارتداء هذا النوع لأنه على الموضة ولا يحمل أي جزء يتعلق بالإسلام أو غيره وأنها رأته عبر منصات التواصل الاجتماعي، فقاطعها تروشو قائلا “أي نوع من المنصات هذه؟”.

واعتبر نشطاء وسياسيون فرنسيون أن أوليفيه تروشو وزميله في تقديم البرنامج ألان مارشال، مارسا “إرهابا نفسيا” على الفتاتين عبر طرح أسئلة عنصرية ومتحيزة جنسيا، بشكل بدا كأنه تحقيق في أحد مراكز الشرطة.

ونشر رئيس حركة “ثورة دائمة” أنس كازيب، مقطع فيديو عبر حسابه على منصة إكس، تحدث فيه بلهجة حادة قائلا “يجب أرشفة هذه اللقطة لأنها قذارة حقيقية، ما حدث حطم كل الأرقام القياسية، ما حدث أنكم أخضعتم الفتاتين إلى تحقيق بوليسي جنسي وعنصري لا أكثر ولا أقل، ولا تستطيعون فعله إلا تجاه الفتيات المسلمات”.

Une video pour les inspecteurs du vêtement @Olivier_Truchot et @AlainMarschall qui demandent à des gamines pourquoi elles montrent pas leurs formes dans une garde-à-vue télévisée ! Soutien à ces 2 adolescentes humiliées en direct et qui continuent de répondre ! #Abaya https://t.co/8UacAC4R2P pic.twitter.com/pfEvJ5miTl — Anasse Kazib (@AnasseKazib) September 6, 2023

ودوّن المنسق العام لحركة “فرنسا الأبية” مانويل بومبارد قائلا “لماذا ترتدي هذا الزي؟ هل الأمر مرتبط بدينك؟ شرطة الملابس، مباشرة على قناة بي إف إم، عار حقيقي”.

« Pourquoi vous portez cette tenue ? Est-ce qu’elle est liée à votre religion ? » La police du vêtement, en direct sur #BFMTV. Quelle honte ! https://t.co/ZctSSpmF67 — Manuel Bompard (@mbompard) September 6, 2023

وكتب صحفي التحقيقات في “ميديا بارت” الفرنسي إلياس رمضاني “هذه اللقطات تجلب العار لمهنتنا. لا يوجد شيء صحيح على الإطلاق. واجهت صعوبة في إكمال الفيديو”.

C’est le genre de séquences qui font honte à notre profession. Absolument rien ne va. J’ai eu du mal à aller au bout. https://t.co/so6dq3LTbv — Ilyes Ramdani (@Ilyesramdani1) September 6, 2023

وعاد ألان مارشال من أجل الرد على موجة الانتقادات التي تصاعدت ضده، معتبرا أنه ليس مخطئا لأنه “استعمل بالأساس تعبيرات تستخدمها الفتيات المسلمات”.

Bonjour,

A l’attention de la meute qui me reproche ma question sur les « formes » hier sur @BFMTV j’ai repris une expression employée par des jeunes filles elles-mêmes !

Merci 🤷🏼‍♂️😂#abaya pic.twitter.com/uPLhbDnIgM — Alain Marschall (@AlainMarschall) September 7, 2023

وما زالت الردود تتوالى على قرار الحكومة الفرنسية منع لبس العباءة في المدارس بحجة أنها لباس يتعارض مع مبادئ العلمانية في الدولة، ورأى المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية أن القرار “تعسفي”، وذلك في وقت دعا فيه وزير التربية الفرنسي إلى ارتداء زيّ موحد في المدارس الحكومية.