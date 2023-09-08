تسبب الحكم الصادر من مجلس الدولة في فرنسا بإقرار حظر ارتداء العباءة في المقار التعليمية، بخيبة أمل اللاعب الفرنسي إبراهيما كوناتي نجم نادي ليفربول الإنجليزي، حيث نشر عبر الحالة على منصة “إنستغرام” معلقًا عليه: “آمل أنها مزحة”.

وكتب مغرد آخر على منصة “إكس”: “لم يعد مجلس الدولة يقوم بدوره في الدفاع عن الحريات، بل أصبح مجرد غرفة لتسجيل قرارات الحكومة، فكيف يمكن إقرار قرار مبني على التنميط العنصري والإثني والمدعم بحالات مرصودة خلال بداية العام الدراسي”.

وامتد الإصرار إلى حظر ارتداء العباءة بالمقار التعليمية في فرنسا إلى مجلس الدولة، إذ أقر الحظر في قرار أصدره يوم الخميس 7 سبتمبر/أيلول الحالي، وكان أعلى هيئة قضائية إدارية قد استدعيت بشكل عاجل من قبل جمعية حقوق المسلمين، للحصول على تعليق على هذا الحظر.

لكن الطلب رُفض بعد ما اعتبر القاضي أن حظر ارتداء هذه الملابس لا يشكل انتهاكَا خطيرَا.

وخلال الجلسة التي عقدت دافع محامي جمعية حقوق المسلمين فينست برنجا عن العباءة بأنها ملابس تقليدية وليست دينية، فيما ترى وزارة التعليم الوطني أن “من يرتدي هذا الزي يعرف على الفور أنه يعتنق الإسلام”، وهي الحجة التي وافق عليها مجلس الدولة.

وعلّق وزير التعليم الفرنسي جابريال آتار فكتب تغريدة: “هذا قرار مهم للمدرسة الحكومية، رسالة المدرسة هي الترحيب بجميع الطلاب، بنفس الحقوق ونفس الواجبات، دون تمييز أو وصم، وهذا الوعد يقع في قلب اتفاقنا الجمهوري، وهو أيضًا القوة الدافعة وراء التزامي. دعونا نركز على التحديات الكبرى الأخرى التي تواجه التعليم لدينا: مكافحة التحرش، رفع المستوى العام، جاذبية مهنة التدريس، استعادة سلطة المعرفة.. وأكرس لها كل طاقتي”.