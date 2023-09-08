“نحن دولة فصل عنصري”.. تصريحات رئيس الموساد الأسبق تثير انقساما في إسرائيل (فيديو)

قال الرئيس الأسبق لجهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) تامير باردو، إن إسرائيل تطبق نظام الفصل العنصري (الأبرتهايد) في الضفة الغربية، وانضم بذلك إلى قائمة متزايدة من المسؤولين الإسرائيليين المتقاعدين الذين يرون أن إسرائيل تطبق فصلا عنصريا، مثل ما طُبّق في جنوب إفريقيا وانتهى عام 1994.

وأوضح باردو موقفه في مقابلة مع وكالة أسوشيتد برس “في منطقة تتم فيها محاكمة شخصين بموجب نظامين قانونيين، فهذه دولة فصل عنصري”، وأضاف “يستطيع الإسرائيلي قيادة سيارته في أي مكان يريد، بينما لا يستطيع الفلسطيني ذلك”.

وأحدثت التصريحات صدمة وانقساما واسعا داخل المجتمع الإسرائيلي، وهاجمت الناشطة كورا فيلدر رئيس الموساد الأسبق في تدوينة كتبت فيها “شخص آخر من مجموعة المسنّين الذين أدت شيخوختهم إلى اختيار خيارات محرجة”.

وكتب الأكاديمي في جامعة حيفا، موتي زوهار “في الواقع يجب أن نسمي الأشياء بمسمياتها، فمن أجل أن يتوقف الفصل العنصري، يجب على الإعلام الإسرائيلي التوقف عن دعم ماكينة الأكاذيب والزيف”.

אכן, הגיע הזמן לקרוא לילד בשמו. וכדי שזה גם יפסק, השדירה המרכזית של הציבור הישראלי חייבת להפסיק לתחזק את מפעל השקר וההונאה הזה. https://t.co/sA3W9tKpul — Motti Zohar | מוטי זוהר | موتي زوهار (@MottiZohar) September 6, 2023

وقال مؤسس رابطة الدفاع عن اليهود في الولايات المتحدة تشاييم بين “يا لها من معجزة، أن تصمد إسرائيل رغم سيطرة الخونة الأشرار على كافة مؤسسات الدولة. اليسار المتطرف المعادي للسامية يسيطر على الموساد وكذلك الشاباك”.

א. איזה נס שישראל שורדת אפילו יום אחד עם בוגדים מרושעים שמשתלטים על כל מוסדות המדינה.

ב. השמאל הקיצוני האנטישמי שולט על המוסד כמו על השב''כ.

ג. תמיר פורדו הרשע רץ לתקשורת של גויים אנטישמיים כדי להשמיץ את ישראל.

ד. אכן יש אפרטהייד ביו''ש, אבל לטובת הערבים ונגד היהודים. https://t.co/E2iFWedYgk — הימין האמיתי עם חיים בן פסח (@ChaimBenPesach) September 6, 2023

وعلّق المحامي الإسرائيلي دان آدين “بدلا من محاولة السيطرة على الضرر الذي أحدثه هذا التصريح الصادم، والذي أدلى به أحد رؤساء أكبر الأجهزة الأمنية في إسرائيل (وهو التصريح الذي سيثير بالتأكيد أصداء حول العالم). ربما من الأفضل التركيز على المضمون”.

وتابع آدين “الرجل يحذر من أن يتم التضحية بدولة إسرائيل -حلم الأجيال- وتدميرها على يد اليمين. الاحتلال لا يستحق كل هذا العناء. الانفصال عن الفلسطينيين ضروري لوجودنا”.

במקום לעשות בקרת נזקים נוכח ההצהרה המדהימה הזו של אחד מראשי מערכת הבטחון בישראל (והיא אכן תעורר הדים בעולם) — אולי כדאי להתרכז בתוכן: האיש מתריע על כך שמדינת ישראל — חלום הדורות — מוקרבת, מסתאבת ומחוסלת על מזבח הטירוף המשיחי. הכיבוש לא שווה את זה. הפרדות מהפלשתינים הכרחית לקיומנו https://t.co/tWOYh62AGj — Dan Adin דן עדין (@adin_dan) September 6, 2023

ورأى السياسي وعضو الكنيست السابق موسى راز أن تصريح رئيس الموساد الأسبق من البديهيات، معبرا بالقول “مثلما تشرق الشمس من الشرق فالفصل العنصري يجب أن يُقاوم، في حي الشيخ جراح وأي مكان آخر”.

ראש המוסד לשעבר: השמש זורחת במזרח.

לאפרטהייד חייבים להתנגד:

כל יום שישי בשייח' ג'ראח

כל מוצאי שבת בקפלן פינת דה וינצ'י https://t.co/z1uwnpEQJB — Mossi Raz | מוסי רז | موسي راز 🟣 (@mossi_raz) September 6, 2023

وفي يوليو/تموز الماضي، قال رئيس جهاز “الموساد” الإسرائيلي الأسبق تامير باردو إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو “فكك الجيش الإسرائيلي والموساد، وأصبحت إسرائيل أمة ممزقة إلى قسمين”.

وقال باردو لهيئة البث الإسرائيلي: “نحن نمر بظروف مشابهة لظروف كو كلوكس كلان”. وأضاف: ” لقد تحالف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مع أحزاب عنصرية مروعة ومواقفه ليست بعيدة عنهم”.

وتابع: “لو أن دولة ما سنّت بعض هذه القوانين التي نسنّها هنا، لقلنا إنها قوانين عنصرية ومعادية للسامية”.