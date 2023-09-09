الدوري الإسباني يعلن “دقيقة حداد” على ضحايا زلزال المغرب

أعلنت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم “لا ليغا” أنها أبلغت الأندية المشاركة بدوري الدرجة الأولى والثانية بالوقوف دقيقة حدادًا على أرواح ضحايا زلزال المغرب الذي وقع مساء أمس الجمعة، وذلك بمباريات الجولة الخامسة التي تنطلق السبت القادم.

وأعربت الرابطة في بيان لها اليوم على موقعها الرسمي عن خالص تعازيها لأسر الضحايا، كما أكدت تضامنها مع الشعب المغربي في هذه المأساة الإنسانية.

وقالت الرابطة في البيان إنه بالتنسيق بين رابطة الدوري واتحاد الكرة، سيتم الوقوف دقيقة صمت بالجولة الخامسة من الدرجتين الأولى والثانية، حدادًا على ضحايا الزلزال الذي ضرب المغرب.

"لاليغا" تعرب عن خالص تعازيها لأسر ضحايا الزلزال الذي وقع في المغرب.🙏🇲🇦

بالتنسيق مع الاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم (RFEF) ،سيتم الوقوف دقيقة صمت في جميع مباريات الجولة الخامسة من @LaLiga2 وفي الجولة التالية من @LaLiga حدادا على ضحايا الزلزال. https://t.co/zFIXNlwVmU — LALIGA (@LaLigaArab) September 9, 2023

وضرب زلزال قوي منطقة جبال الأطلس الكبير بالمغرب في ساعة متأخرة من مساء الجمعة، مما أدى إلى مقتل 1037 شخصًا على الأقل وتدمير عدد من المباني، ودفع سكان المدن الكبرى إلى الفرار من منازلهم مذعورين.

وذكرت وزارة الداخلية أن هذا العدد يُمثل حصيلة أولية للقتلى، وأن 1204 أشخاص أصيبوا بينهم 721 بحالة خطرة.

وذكر المركز الوطني للبحث العلمي والتقني، ومقره الرباط، أن قوة الزلزال بلغت 7 درجات على مقياس ريختر، وأن مركزه يقع في إقليم الحوز.