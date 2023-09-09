“بقيت لوحدي وهذا قضاء الله”.. أم تفقد جميع أفراد أسرتها جراء زلزال المغرب (فيديو)

تستمر قصص معاناة أسر مغربية في الظهور مع انقضاء يوم على الزلزال الذي ضرب البلاد، وخلَّف أكثر من ألف قتيل.

وفقدت أم مغربية كامل أسرتها في قرية بنواحي مراكش، إثر الزلزال الذي ضرب البلاد مساء الجمعة.

وقالت الأم المكلومة وهي تبكي بحسرة، إن زوجها وأبناءها الأربعة لقوا حتفهم، بينهم ولدان وبنتان.

وقالت الناجية المغربية القاطنة بقرية تمقرا بإقليم شيشاوة في تصريح للقناة الأولى المغربية الرسمية “بقيت لوحدي، فقدت كل ما أملكه، هذا من قضاء الله وقدره”.

وبمشاعر غلب عليها الحزن والبكاء، صارت الأم تردد بصوت متهدج أمام الملتفين حولها “فقدت مصطفى وحسن وإلهام وغزلان وإلياس”.

🔹 مفطورة القلب.. سيدة مغربية تفقد زوجها وأبناءها الأربعة إثر الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد.#المغرب_في_القلب pic.twitter.com/pOioV7R5GP — hamda (@hamda84922292) September 9, 2023

وارتفعت حصيلة الزلزال العنيف الذي ضرب المغرب مساء الجمعة إلى 1037 قتيلًا و1204 مصابين، من بينهم 721 بحالة حرجة، معظمهم في مناطق جبلية جنوبي مراكش، وفق آخر حصيلة رسمية أعلنتها وزارة الداخلية السبت.

وسُجل أكثر من نصف هؤلاء القتلى في إقليمي الحوز (542) وتارودانت (321)، ويضمان العديد من القرى المتناثرة في قلب جبال الأطلس الكبير، وهي بمعظمها قرى يصعب الوصول إليها، وغالبية المباني فيها لا تحترم شروط مقاومة الزلازل.