تأجيل مباراة المغرب وليبيريا في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية بسبب الزلزال

قرر الاتحاد المغربي لكرة القدم تأجيل مباراة منتخب بلاده أمام نظيره الليبيري التي كان مقررًا إقامتها مساء اليوم بمدينة أغادير، في الجولة السادسة والأخيرة بالمجموعة الحادية عشرة بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية.

وجاء ذلك بسبب الزلزال العنيف الذي ضرب البلاد مساء أمس الجمعة، وخلَّف مئات الوفيات والإصابات.

وأصدر الاتحاد المغربي بيانًا عبر موقعه على الإنترنت، قال فيه “على إثر الهزة الأرضية التي تعرضت لها بعض المناطق بالمغرب، يعلن الاتحاد الملكي المغربي لكرة القدم تأجيل المباراة التي كانت ستجمع مساء اليوم السبت بين المنتخب الوطني ونظيره الليبيري في ختام التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الإفريقية 2024 إلى وقت لاحق، وذلك بالاتفاق مع الاتحاد الإفريقي (الكاف)، في الوقت نفسه تتقدم أسرة كرة القدم الوطنية بأحر التعازي إلى أسر الضحايا وتتمنى الشفاء العاجل لجميع المصابين”.

وضرب زلزال قوي منطقة جبال الأطلس الكبير بالمغرب في ساعة متأخرة من مساء الجمعة، مما أدى إلى مقتل 1037 شخصًا على الأقل وتدمير عدد من المباني، ودفع سكان المدن الكبرى إلى الفرار من منازلهم مذعورين.

وذكرت وزارة الداخلية أن هذا العدد يمثل حصيلة أولية للقتلى، وأن 1204 أشخاص أصيبوا بينهم 721 بحالة خطرة.