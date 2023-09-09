سقوط صخور ضخمة من جبال على أحد الطرق جراء زلزال المغرب (شاهد)

تسبب زلزال المغرب في سقوط صخور ضخمة من جبال “تيزي نتاست” على الطريق الرابط بين مراكش وتارودانت، وسط البلاد.

وأظهرت مقاطع تداولها نشطاء، حدوث تشققات وصدوع في الطريق الواقع أسفل الجبل، جراء تساقط الصخور بشكل كثيف على جانبيه.

وأعلنت وزارة الداخلية المغربية ،اليوم السبت، ارتفاع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب المملكة إلى 820 قتيلا و672 مصابا.

وأشارت الوزارة إلى تسجيل 394 قتيلا بإقليم الحوز، و271 بإقليم تارودانت، و91 بإقليم شيشاوة، و31 بإقليم ورزازات، و13 بعمالة مراكش، و11 بإقليم أزيلال، وخمسة قتلى بعمالة أغادير إداوتنان، وثلاثة بالدار البيضاء الكبرى، وقتيل واحد بإقليم اليوسفية.