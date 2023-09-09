تضامن عالمي واسع مع المغرب بعد زلزال مدمر أودى بحياة المئات

توالت الردود المتضامنة مع المغرب في أعقاب الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد في وقت متأخّر من مساء أمس الجمعة، وأسفر عن مئات القتلى والمصابين.

وأعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، وقوف بلاده بكل إمكاناتها إلى جانب المغرب عقب كارثة الزلزال. وقال في بيان على منصة إكس “أتقدم بأطيب تمنياتي بالسلامة إلى كافة أفراد الشعب المغربي المتضرر من كارثة الزلزال. في هذا اليوم العصيب نقف إلى جانب أشقائنا المغاربة بكل إمكاناتنا المتاحة”.

Dost ve kardeş Fas’ta meydana gelen deprem felaketinden etkilenen tüm Fas halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Bu zor gününde tüm imkânlarımızla Faslı kardeşlerimizin yanındayız. 🇹🇷🇲🇦 — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) September 9, 2023

وبعث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، برقية عزاء إلى العاهل المغربي الملك محمد السادس في ضحايا الزلزال، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

خالص التعازي لأخي جلالة الملك محمد السادس ولشعب المملكة المغربية الشقيق في ضحايا الزلزال الذي ضرب مدن مختلفة من البلاد، داعيا الله تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، حفظ الله المغرب وشعبه من كل مكروه. — تميم بن حمد (@TamimBinHamad) September 9, 2023

وأجرى الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء القطري، اتصالا هاتفيا مع عزيز أخنوش رئيس الحكومة المغربية، أعرب خلاله عن تعازيه في ضحايا الزلزال، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين. وأكد “تضامن دولة قطر التام مع المملكة المغربية، ووقوفها إلى جانب شعبها الشقيق في مصابه الأليم، واستعدادها الكامل لتقديم المساعدات اللازمة للمناطق المنكوبة حتى تتعافى من آثار الزلزال”.

وقالت الخارجية الجزائرية، في بيان صحفي اليوم “تعرب الجزائر عن صادق تعازيها تتابع عن كثب ببالغ الأسى والحزن تداعيات الزلزال العنيف الذي أصاب عدة مناطق بالمملكة المغربية”.

كما أعربت السعودية ومصر عن تعازيهما للمغرب مؤكدتين تضامنهما معه، وقدم رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تعازيه إلى المغرب.

وبدوره أعرب عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني عن تعازيه في ضحايا الزلزال، مؤكدا في بيان صادر عن الديوان الملكي “وقوف الأردن إلى جانب الأشقاء في المملكة المغربية في هذا الحادث الأليم”.

وقدم المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني تعازيه “لشعب المغرب وحكومته” بعد “الزلال المروع”، في بيان نشر على موقع الوزارة.

كذلك، قدم رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني تعازيه مؤكدا في برقية إلى العاهل المغربي “تضامن العراق حكومة وشعبا”.

إلى ذلك أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن “حزنه الكبير لخسارة أرواح والدمار” جراء الزلزال مؤكدا “استعداد (الولايات المتحدة) لتقديم أي مساعدة ضرورية للشعب المغربي”.

وقدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعازيه إلى “الشعب المغربي الصديق” بعد الزلزال، على ما جاء في بيان للكرملين.

وقال بوتين في برقية تعزية وجهها إلى العاهل المغربي الملك محمد السادس “روسيا تشارك الشعب المغربي الصديق حزنه وحداده” مقدما “التعازي الخالصة في التداعيات المأساوية للزلزال المدمر”.

ومن جانبه قدم رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي تعازيه إلى المغرب مبديا “حزنه الكبير لخسارة أرواح”.

وكتب المستشار الألماني أولاف شولتز عبر منصة إكس “هذه أخبار سيئة من المغرب، في هذه الساعات الصعبة، خواطرنا مع ضحايا الزلزال المدمر، وتعازينا لجميع المتضررين من هذه الكارثة الطبيعية”.

وكتب رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز عبر منصة إكس “أعرب عن تضامني الكامل ودعمي لشعب المغرب بعد هذا الزلزال الرهيب” مضيفا “تقف إسبانيا إلى جانب ضحايا هذه المأساة وعائلاتهم”.

Toda mi solidaridad y apoyo al pueblo de Marruecos ante el terrible terremoto registrado esta madrugada. España está con las víctimas de esta tragedia y sus familias. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) September 9, 2023

وكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عبر منصة إكس في الطائرة التي تقله إلى نيودلهي للمشاركة في قمة مجموعة العشرين “نحن متأثرون جميعا بعد الزلزال الرهيب في المغرب. فرنسا مستعدة للمساعدة في عمليات الإنقاذ”.

Nous sommes tous bouleversés après le terrible séisme au Maroc. La France se tient prête à aider aux premiers secours. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) September 9, 2023

وقال التلفزيون المغربي الرسمي نقلا عن وزارة الداخلية إن 822 شخصا على الأقل قد قُتلوا، وأصيب 672 جراء الزلزال الذي ضرب البلاد في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة.