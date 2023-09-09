خبير تقني يوضح تفاصيل ثغرة اختراق هواتف آبل وكيفية مواجهتها (فيديو)

قال خبير تقني إن شركة “آبل” قامت بإصلاح ثغرة أدت إلى اختراق نظامها الأمني، وطلبت من المستخدمين تحديث هواتفهم.

وأضاف الخبير التقني والمحاضر بجامعة كولومبيا بيتر ميسيك لبرنامج (هاشتاغ) عبر الجزيرة مباشر، الجمعة، أن “الثغرة مشابهة للثغرات التي اكتُشفت سابقًا ولكنها معقدة جدًّا، وهو أمر مخيف؛ لأن المخترق في هذه الحالة لا يطلب من المستخدم القيام بأي شيء، ودون أي نقر على رابط أو فتح أي ملف، فقط يرسل صورًا خبيثة للهاتف ومن خلالها يقوم باختراق جهازه”.

وتابع “هذا يشبه ما قامت به مجموعة NSO (الإسرائيلية) عندما استخدمت برنامج ‘بيغاسوس‘ لاختراق هواتف مواطنين وانتهاك خصوصيتهم”.

وبيّن ميسيك أن هناك الكثير من الأموال التي يتم جنيها لاكتشاف تلك الثغرات في الأجهزة، موضحا أن هناك أشخاصا لديهم القدرة على كشف تلك الثغرات وبيعها لشركات مثل NSO. وأشار إلى أنه ليس هناك أي أنظمة تمنع مثل هذه الشركات من استغلال هذه الثغرات.

ودعا الخبير التقني إلى ضرورة وجود تعليمات وقيود تضبط هذه العمليات، خاصة أن هناك سوقًا هائلًا لهذه الثغرات، الأمر الذي يتطلب جهودًا حثيثة ومنسقة لوقف ما أسماه “الاتجار بهذه الثغرات” ومنع البرامج الخبيثة من اختراقها.

ولفت ميسيك إلى “وجود الكثير من الحكومات المستعدة لانتهاك حقوق مواطنيها، ومن ثم تقوم بشراء تلك البرامج الخبيثة والتجسس بها على المعارضين”.

وشدد على ضرورة أن يكون هناك إجراءات وأنظمة تحاسب الشركات المتورطة في الاتجار بهذه الثغرات، وتمنعها من مصادر التمويل.

ولفت إلى أن البرنامج الذي سترسله شركة آبل إلى المستخدمين، سيحمي أجهزتهم من هذه الهجمات الجديدة، و”لكن بالتأكيد ستكون هناك ثغرات في البرمجيات مرة أخرى، وبالتالي يجب محاسبة تلك الشركات التي تقوم بتطوير هذه البرامج الخبيثة”.

وحول سبل الحماية من هذا الأمر قال ميسيك إنه يمكن اللجوء إلى نظام الإغلاق “لوك داون”، الذي يتم من خلاله إغلاق الهاتف في حين تظل التطبيقات والخدمات تعمل بشكل مستقل. ويمكن عبر هذه الخاصية حماية الجهاز من بعض الهجمات. كما أشار إلى أن هناك خدمات تقدمها شركتا “آبل” و”غوغل” بمستوى أعلى من الحماية، ويمكن للمواطن العادي أن يستفيد منها مجانًا.