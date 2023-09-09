زلزال المغرب.. إقبال كبير على التبرع بالدم لإنقاذ الجرحى (فيديو)

أظهرت مقاطع مصورة توافدًا كبيرًا من المواطنين في المغرب على التبرع بالدم، استجابة للحاجة الملحة للمصابين جراء الزلزال الذي وقع مساء أمس الجمعة.

ويشهد مستشفى الملك محمد السادس بمراكش إقبالًا كبيرًا للتبرع بالدم، مع استمرار توافد الجرحى والمصابين.

وناشدت السلطات الصحية في المغرب، اليوم، المواطنين التبرع بالدم، لإنقاذ مصابي الزلزال.

وفي السياق ذاته، أفاد مراسل الجزيرة بأن المركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني شهد إقبالًا كبيرًا للتبرع بالدم، حيث امتلأت القاعة المخصصة لاستقبال المتبرعين، مشيرًا إلى أن الكثير من أهالي المدن المغربية لبّوا النداء للتبرع بالدم.

وأضاف مراسل الجزيرة أن عمليات التوافد والتبرع بالدم مستمرة، في الوقت الذي أظهر فيه مواطنون دعمًا غير مسبوق للإسهام في التخفيف عن الضحايا.

وقال أحد أطباء المركز الاستشفائي إن مبادرة التبرع بالدم تأتي في محاولة لتوفير الكمية المطلوبة للمصابين الذين تضرروا من الفاجعة.

وقالت إحدى المتبرعات بالدم إن المبادرة تأتي تضامنًا مع مصابي الزلزال المحتاجين إلى الدم، وتوفير مخزون كبير. ودعت الجميع إلى الخروج للمستشفيات والتبرع بالدم.

وضرب زلزال قوي منطقة جبال الأطلس الكبير بالمغرب في ساعة متأخرة من مساء الجمعة، مما أدى إلى مقتل 1037 شخصًا على الأقل وتدمير عدد من المباني، ودفع سكان المدن الكبرى إلى الفرار من منازلهم مذعورين.

وذكرت وزارة الداخلية أن هذا العدد يُمثل حصيلة أولية للقتلى، وأن 1204 أشخاص أصيبوا بينهم 721 بحالة خطرة.

وذكر المركز الوطني للبحث العلمي والتقني، ومقره الرباط، أن قوة الزلزال بلغت 7 درجات على مقياس ريختر، وأن مركزه يقع في إقليم الحوز.