أمضى مئات المغاربة ليلتهم في الشوارع خشية وقوع هزات ارتدادية في أعقاب الزلزال المدمر الذي ضرب المغرب، وحمل بعضهم البطانيات والأغطية وافترش آخرون الأرض مباشرة.

وتسبب الزلزال الذي ضرب المغرب، في مقتل وإصابة المئات وفي أضرار مادية، وقالت وزارة الداخلية إن السلطات “سخّرت كل الوسائل والإمكانات من أجل التدخل وتقديم المساعدة وتقييم الأضرار”.





وقال التلفزيون الرسمي نقلا عن وزارة الداخلية إن ما لا يقل عن 632 شخصا لقوا حتفهم وأصيب 329 جراء الزلزال الذي ضرب المغرب في وقت متأخر أمس الجمعة.

وطالب أهالي بعض القرى السلطات بإغاثتهم عقب انهيار مبان جراء الزلزال.

وقال أحد سكان قرية جبلية قريبة من مركز الزلزال إن معظم المنازل هناك تضررت، وأضاف “جيراننا تحت الأنقاض ويعمل الأهالي جاهدين على إنقاذهم باستخدام الوسائل المتاحة في القرية”.

أضرار مراكش

وفي مراكش انهارت بعض المنازل في المدينة القديمة المزدحمة، ويعمل الناس جاهدين لرفع الأنقاض ريثما تصل المعدات الثقيلة حسبما ذكره أحد السكان.

وقال أحد سكان مراكش لوكالة رويترز إنه رأى سيارات إسعاف تخرج من البلدة القديمة، وإن العديد من واجهات المباني تضررت، وأضاف أن الخوف يسيطر على الكثير من الأشخاص الذين ظلوا في الخارج تحسبًا لوقوع زلزال آخر.

وقالت امرأة تسكن في مراكش إن “الثريا سقطت من السقف”؛ مما اضطرها إلى الهرب إلى الشارع، وأضافت “ما زلت في الطريق مع أطفالي والخوف ينتابنا”.





وقالت امرأة أخرى إن هناك تشققات في منزلها كما لحقت أضرار بالأثاث، وأضافت “لحسن الحظ لم أكن قد نمت بعد، وشعرت بالهزة وهربت عندما بدأ متاع البيت السقوط”.

ونقلت رويترز عن شهود في الرباط والدار البيضاء أن الناس أمضوا الليل في الشوارع، وقد فروا من منازلهم خوفا من حدوث زلزال أقوى.

وقال أحد السكان “المنزل اهتز بشدة وكان الجميع خائفين، اعتقدت أن منزلي فقط هو الذي كان يهتز لأنه هشّ وقديم، سمعت الناس يصرخون وخرج الجميع من منازلهم”.