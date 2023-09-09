زلزال المغرب يتسبب في انهيار وأضرار بمعالم مراكش التاريخية (فيديو)

استفاق سكان المدينة العتيقة في مدينة مراكش المغربية التي تقع وسط البلاد، اليوم السبت، على وقع انهيارات كثيرة جراء الزلزال الذي ضرب البلاد في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة.

وخلّف الزلزال الذي أودى بحياة مئات الأشخاص دمارا في عدد من المباني، وانهيارات كثيرة بالمدينة العتيقة التي تعد أبرز معالم مراكش، والتي توجد على مشارف ساحة جامع الفنا الشهيرة.

وأظهرت مشاهد انهيار جزء من مئذنة في ساحة جامع الفنا الشهيرة التي تعتبر قلب مراكش النابض، ما أسفر عن سقوط جريحين.

وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن مئات الأشخاص تقاطروا إلى هذه الساحة الشهيرة لتمضية ليلتهم خشية من هزات ارتدادية، بعضهم استخدم البطانيات والأغطية فيما افترش البعض الأرض.

ونقلت عن (هدى) التي تقطن في المدينة خلال تواجدها في الساحة قولها “كنا نتنزه في جامع الفنا عندما بدأت الأرض تهتز، شعرنا بصدمة، نحن سالمون لكني لا زلت تحت وقع الصدمة، أكثر من 10 من أفراد عائلتي قضوا في قرية ريفية، أكاد لا أصدق فقبل يومين كنت معهم”.





وأظهرت مقاطع فيديو جرى تداولها، مشاهد لانهيار أجزاء من سور مراكش التاريخي ومبنى المطار والمستشفى الجامعي وبعض المباني الأخرى.

وأفادت القناة الأولى المغربية الحكومية، أن الزلزال خلف خسائر مادية بعدد من مدن المملكة، وذكرت مواقع مغربية أن الزلزال تسبب في انهيار أبنية في مدينة مراكش بينها صومعة أحد مساجد المدينة.

Actuellement à l’aéroport de Marrakech pic.twitter.com/9rjrHKMAhh — Un zmig à BM (@n12x07) September 9, 2023

وأظهرت صور ومقاطع فيديو، جرى نشرها، حطام المساكن والمباني في أزقة مدينة مراكش وسيارات محطمة تضررت جراء تساقط الحجارة عليها.

وضرب الزلزال -الذي وصفته وسائل إعلام مغربية بأنه أقوى زلزال يضرب المملكة- عدة مدن منها العاصمة الرباط والدار البيضاء وهي كبرى مدن البلاد ومكناس وفاس شمال المغرب.