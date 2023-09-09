شاهد: كاميرات مراقبة ترصد اللحظات الأولى لزلزال المغرب

وثقت كاميرات مراقبة وهواتف المواطنين مشاهد اللحظات الأولى للزلزال المدمر الذي ضرب المغرب مساء أمس وأسفر عن مقتل المئات حتى الآن.

وأظهرت كاميرا مراقبة لحظة وقوع الزلزال في أحد المحال التجارية بمدينة مراكش. وأبدى المقطع أشخاصا يهرعون من أحد المحلات فارين إلى الشارع وسط حالة من الهلع والخوف.

وفي مقطع آخر أظهرت إحدى كاميرات المراقبة لحظة انهيار مبنى على رؤوس المارة خلال اللحظات الأولى من وقوع الزلزال الذي ضرب المملكة بقوة 7 درجات على مقياس ريختر.

كاميرا المراقبة تلتقط اللحظة الأولى لـ #زلزال_المغرب وانهيار مبنى على رؤوس المارة pic.twitter.com/x8pCNH3v6v — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 9, 2023

وفي مدينة تارودانت غربي البلاد سارعت جموع الأهالي إلى إسعاف المصابين وانتشال العالقين من تحت ركام المباني المنهارة، ثم نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاجات الطبية اللازمة. وشكى المواطنون تأخر وصول فرق الإنقاذ وقوات الدفاع المدني.

وقال شهود عيان “رغم مرور أكثر من 4 ساعات على وقوع الزلزال لم يصل إلينا أي دعم من فرق الإنقاذ أو الإسعاف حتى الآن. نحتاج إلى مياه وبطاطين وطعام لنجدة المنكوبين على وجه السرعة”.

وفي مطار مراكش بات المسافرون ليلتهم في العراء خوفًا من وقوع انهيارات داخل المبنى، وأظهرت الكاميرات حشود المنتظرين في الشوارع إثر توقف رحلات الطيران.

Actuellement à l’aéroport de Marrakech pic.twitter.com/9rjrHKMAhh — Un zmig à BM (@n12x07) September 9, 2023

وتداول نشطاء مقطعا يظهر تهدم أجزاء من سور مراكش التاريخي الذي يعد أحد أبرز المعالم الأثرية في المدينة، جراء الزلزال.

حتى المرضى لم يتمكنوا من البقاء على أسرتهم، حيث أظهرت مقاطع متداولة جموع المرضى وهم في حديقة مستشفى مراكش الجامعي خوفا من وقوع هزات ارتدادية.

وأكدت شهادات من مركز مولاي إبراهيم قرب مراكش وقوع وفيات جراء انهيار المباني، وأن متطوعين يواصلون محاولة إنقاذ الضحايا. ووجه مواطنون استغاثة إلى السلطات للمسارعة في إغاثة المواطنين. كما أظهرت لقطات أخرى جثثًا أُخرجت من تحت الأنقاض.