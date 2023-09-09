فنانون عرب يتضامنون برسائل مؤثرة مع الشعب المغربي بعد كارثة الزلزال

أعرب عدد من نجوم الفن في الوطن العربي عن حزنهم الشديد وتعازيهم لأهل المغرب عبر حساباتهم على وسائل التواصل، وذلك بعد كارثة الزلزال الذي ضرب مدنًا مغربية، مساء الجمعة، وأوقع عددا كبيرا من القتلى والجرحى، فضلا عن خسائر مادية ضخمة.

ووجهت الفنانة ميساء مغربي الدعاء لبلدها بقولها “اللهم ادفع عنا البلاء، والبراكين والزلازل، والمحن وجميع الفتن، ما ظهر منها وما بطن”، واستودعت الله أهلها في المغرب.

اللهم ادفع عنا البلاء ، والبراكين والزلازل ، والمحن وجميع الفتن ، ما ظهر منها وما بطن اللهم اني استودعك جميع اهلنا فى المغرب 🇲🇦🤲🏻#المغرب #زلزال_المغرب #زلزال — Mayssa Maghrebi (@mayssamaghrebi) September 9, 2023

وغردت الفنانة نانسي عجرم عبر حسابها على منصة إكس قائلة “مشاهد الزلزال قاسية كثير، الله يكون مع أهلنا بالمغرب وتقطع الشدّة بأقل أضرار ممكنة”.

مشاهد الزلزال قاسية كتير! الله يكون مع أهلنا بالمغرب وتقطع الشدّة بأقل أضرار ممكنة🙏🏻🤍#زلزال_المغرب #المغرب pic.twitter.com/PeLFBCZMJO — Nancy Ajram (@NancyAjram) September 9, 2023

وقدمت الفنانة ديانا حداد خالص العزاء والتضامن لأهل المغرب، وأضافت داعية بقولها “نسأل الله الرحمة للضحايا والشفاء للمصابين والسلامة للمفقودين، ‏الله يحفظكم من كل شر وسوء ويكون معكم، لا حول ولا قوة إلا بالله”.

وعبر عدد من الفنانين المصريين عن حزنهم الشديد لما حدث في المغرب، وكان من ضمنهم الممثل المصري محمد هنيدي الذي دعا قائلا “ربنا يحفظ أهلنا في المغرب من كل شر ويرحم ويصبر أهالي الضحايا يا رب ويشفي كل مصاب”.

ونشر المذيع مصطفى أغا فيديو عبر صفحته على إنستغرام قائلا “المغرب في القلب، وقلوبنا معكم وما عليكم شر يا أهل المغرب”، ودعا بالرحمة لمن توفي وبالشفاء للمصابين.

أما في الخليج العربي، فقد غرد الفنان الإماراتي حبيب غلوم داعيا الله أن يحمي أهل المغرب من كل شر، وغردت الفنانة البحرينية شيماء سبت قائلة “نسأل الله السلامة وأن تحفظ إخواننا في المغرب. اللهم يا لطيف نسألك اللطف فيما جرت به المقادير وسلم الله المغرب وشعبها وبردا وسلاما”.

الله يكون في عون أهلنا وإخواننا في #المغرب ويحفظهم من كل شر يارب العرش العظيم#زلزال_المغرب pic.twitter.com/2NRRj6PCEl — الدكتور حبيب غلوم (@HabibGalattar) September 9, 2023

"ياحي ياقيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شأننا كلهُ ولاتكِلنا إلى أنفسنا طرفة عَين " اللهم نسأل الله السلامة وان تحفظ اخوننا في #المغرب اللهم يا لطيف نسألك اللطف فيما جرت به المقادير وسلم الله المغرب وشعبها وبردا وسلاما #زلزال_المغرب#مراكش#اغادير#اكادير#Morocco pic.twitter.com/S9ydMYynDq — شيماء سبت // Shaima Sabt (@shaimasabt) September 8, 2023

وقُتل مئات غالبيتهم في مناطق ريفية وسط جبال الأطلس الكبير جنوب مراكش، جراء زلزال قوي ضرب المغرب مساء الجمعة، متسببا في أضرار جسيمة ومثيرا حالة ذعر في مراكش ومدن أخرى كثيرة.