الأخبار|المملكة المغربية

فنانون عرب يتضامنون برسائل مؤثرة مع الشعب المغربي بعد كارثة الزلزال

قتل مئات جراء الزلزال، غالبيتهم في مناطق ريفية وسط جبال الأطلس الكبير جنوب مراكش (رويترز)
9/9/2023-|آخر تحديث: 9/9/202304:40 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

أعرب عدد من نجوم الفن في الوطن العربي عن حزنهم الشديد وتعازيهم لأهل المغرب عبر حساباتهم على وسائل التواصل، وذلك بعد كارثة الزلزال الذي ضرب مدنًا مغربية، مساء الجمعة، وأوقع عددا كبيرا من القتلى والجرحى، فضلا عن خسائر مادية ضخمة.

ووجهت الفنانة ميساء مغربي الدعاء لبلدها بقولها “اللهم ادفع عنا البلاء، والبراكين والزلازل، والمحن وجميع الفتن، ما ظهر منها وما بطن”، واستودعت الله أهلها في المغرب.

وغردت الفنانة نانسي عجرم عبر حسابها على منصة إكس قائلة “مشاهد الزلزال قاسية كثير، الله يكون مع أهلنا بالمغرب وتقطع الشدّة بأقل أضرار ممكنة”.

وقدمت الفنانة ديانا حداد خالص العزاء والتضامن لأهل المغرب، وأضافت داعية بقولها “نسأل الله الرحمة للضحايا والشفاء للمصابين والسلامة للمفقودين، ‏الله يحفظكم من كل شر وسوء ويكون معكم، لا حول ولا قوة إلا بالله”.

وعبر عدد من الفنانين المصريين عن حزنهم الشديد لما حدث في المغرب، وكان من ضمنهم الممثل المصري محمد هنيدي الذي دعا قائلا “ربنا يحفظ أهلنا في المغرب من كل شر ويرحم ويصبر أهالي الضحايا يا رب ويشفي كل مصاب”.

ونشر المذيع مصطفى أغا فيديو عبر صفحته على إنستغرام قائلا “المغرب في القلب، وقلوبنا معكم وما عليكم شر يا أهل المغرب”، ودعا بالرحمة لمن توفي وبالشفاء للمصابين.

أما في الخليج العربي، فقد غرد الفنان الإماراتي حبيب غلوم داعيا الله أن يحمي أهل المغرب من كل شر، وغردت الفنانة البحرينية شيماء سبت قائلة “نسأل الله السلامة وأن تحفظ إخواننا في المغرب. اللهم يا لطيف نسألك اللطف فيما جرت به المقادير وسلم الله المغرب وشعبها وبردا وسلاما”.

وقُتل مئات غالبيتهم في مناطق ريفية وسط جبال الأطلس الكبير جنوب مراكش، جراء زلزال قوي ضرب المغرب مساء الجمعة، متسببا في أضرار جسيمة ومثيرا حالة ذعر في مراكش ومدن أخرى كثيرة.

المصدر : الجزيرة مباشر