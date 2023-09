نجوم وأندية كرة القدم يتضامنون مع ضحايا زلزال المغرب

عبّر عدد كبير من نجوم الرياضة داخل المغرب وخارجها، وكذلك الأندية الكبرى حول العالم، عن حزنهم ومواساتهم لضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب المغرب، مساء أمس الجمعة، وأدى إلى وفاة المئات فضلًا عن وقوع العديد من الإصابات.

وكان محلل (بي إن سبورت) النجم المصري محمد أبو تريكة من أوائل من بادروا للتعبير عن دعمه وأسفه على الضحايا، وكتب عبر حسابه الرسمي على فيسبوك “حفظ الله المغرب الشقيق وأهله من كل شر ومن الزلازل وتبعاتها، ونسأله الرحمة لمن توفاهم الله تعالى من المسلمين في هذه الكارثة، ونحتسبهم عنده تبارك وتعالى من الشهداء، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر، وأن يشفي جميع المصابين”.

بينما استغل نجوم منتخب المغرب حساباتهم الرسمية لطلب الدعم المادي والمعنوي لأبناء وطنهم من الموتى والمصابين، ومنهم حكيم زياش وأيوب عمراوي وغيرهما.

وكتب لاعب باريس سان جيرمان، أشرف حكيمي “نعيش أوقاتًا صعبة، وتفكيرنا مع المصابين وعائلات الضحايا، أتمنى أن نتعاون ونسهم لإنقاذ الجرحى بالتبرع بالدم”.

وقدَّم الجزائري إسماعيل بن ناصر، لاعب وسط فريق ميلان الإيطالي، دعمه لضحايا زلزال المغرب، عبر حسابه على إكس قائلًا “كل قلبي مع المغرب والمتضررين من الزلزال. نأمل أن يكون الدمار ماديًّا فقط”.

وقدَّم العديد من الأندية مواساتها ودعمها، فمن إسبانيا نعت أندية برشلونة وريال مدريد وإشبيلية الضحايا، ومن إيطاليا أندية روما وإس ميلان وفالنسيا، ومن أندية الدوري الإنجليزي أستون فيلا وليفربول وغيرهما.

وأصدر نادي ريال مدريد بيانًا رسميًّا يعبّر فيه عن مواساته، قائلًا “يعرب النادي -رئيسه ومجلس إدارته- عن حزنهم الشديد وتضامنهم مع ضحايا الزلزال المدمر، ويعبّر عن مودته وتعازيه العميقة لعائلات القتلى وكل شعب المغرب”.

وقال نادي برشلونة في رسالته على الموقع نفسه “يتقدم نادي برشلونة بخالص التعازي والمواساة لأسر ضحايا زلزال المغرب، متمنيًا الشفاء العاجل لجميع المصابين”.

أما إيه سي ميلان فكتب “تعازينا الحارة لأهالي ضحايا الزلزال الذي ضرب المغرب، ونتمنى الشفاء العاجل لكل المصابين”.

بينما نشر النادي الأهلي بطل مصر وإفريقيا برقية عزاء على موقعه الرسمي، جاء فيها “يتقدم مجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن محمود الخطيب وأعضاء وجماهير الأهلي، بخالص التعازي وصادق المواساة لأشقائنا بالمغرب في ضحايا الزلزال الذي ضرب البلاد ليلة أمس، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، ويدخلهم فسيح جناته، ويلهم أسرهم الصبر والسلوان، وأن يمنّ على المصابين من الأشقاء بالشفاء العاجل والصحة والعافية. قلوبنا مع المغرب”.

بينما أعلن نادي الرجاء الرياضي أسفه وتضامنه مع الضحايا من وفيات ومصابين وعالقين، وغيّر النادي المغربي لون شعاره بالأسود في صفحاته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، كما ناشد المتابعين التبرع للضحايا والمتضررين.

وشاطر حساب الدوري الفرنسي الضحايا حزنهم، ومثلهم بطل نسخته الأخيرة باريس سان جيرمان الذي كتب عبر حسابه “أسرة النادي برمتها تتضامن مع أصدقائنا المغاربة في أعقاب الزلزال المروع، نتقدم بأحر التعازي لأهالي الضحايا، قلوبنا معكم”.

The entire Paris Saint-Germain family is with our Moroccan friends in the wake of the terrible earthquake. We send our condolences to those who have lost their loved ones, our thoughts are with you ❤️💙

— Paris Saint-Germain (@PSG_English) September 9, 2023