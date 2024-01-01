بينهم رضيع.. شهيد و5 مصابين جراء استهداف الاحتلال منزلا في خان يونس بجنوب قطاع غزة (فيديو)

بثت الجزيرة مباشر صورا لوصول عدد من المصابين الفلسطينيين إلى المستشفى عقب قصف إسرائيلي استهداف منزلا لعائلة “أبو حطب” بالقرب من مسجد بلال غرب خان يونس جنوبي قطاع غزة، الذي أسفر عن استشهاد شخص وإصابة خمسة آخرين بينهم رضيع.

وأظهرت الصور المسعفين والأطباء وهم يهرعون لإنقاذ المصابين والاطمئنان على حالتهم في ظل نقص حاد في الإمكانات والموارد الطبية، مع استمرار الحصار ومنع السلطات الإسرائيلية دخول المساعدات الإنسانية بشكل متواصل.

وكانت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية قد دعت أمس الأحد، إلى زيادة المساعدات الإنسانية للمدنيين في قطاع غزة، مؤكدة أن المساعدات التي تدخل القطاع لا تلبي 10% من احتياجاته.

ويعاني سكان غزة من وضع إنساني وصحي كارثي؛ إذ نزح نحو 1.4 مليون نسمة من أصل 2.3 مليون من منازلهم، ومنعت إسرائيل عنهم إمدادات الغذاء والماء والأدوية والكهرباء، وواصلت العدوان عليهم بقصف مكثف.

وشدد مسؤولون في القطاع مرارا، أن حجم المساعدات التي تدخل إلى غزة، لا يتماشى مع احتياجات السكان في ظل الحصار المشدد الذي تفرضه إسرائيل على القطاع منذ 2006.

وفي 26 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، كشف تقرير لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، أن الحصار المفروض على قطاع غزة منذ 17 عاما، جعل 80% من سكانه يعتمدون على المساعدات الدولية.

ويشنّ الاحتلال منذ 7 أكتوبر الماضي، حربا مدمّرة على غزة، خلّفت حتى الأحد 21822 قتيلا، و56451 جريحا، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.