حميدتي: أُجبرنا على خوض هذه الحرب ونجدد تمسكنا بالحكم المدني في السودان (شاهد)

قال قائد قوات الدعم السريع في السودان محمد حمدان دقلو (حميدتي)، إن السودان يعيش أسوأ أزمة في تاريخه، في وقت دخلت فيه “الحرب المفتعلة” المدمرة شهرها التاسع، على حد وصفه.

وأضاف حميدتي في خطاب وجهه إلى السودانيين بمناسبة الذكرى الـ68 لاستقلال البلاد، ونشره على حسابه بمنصة إكس اليوم الاثنين “عهدنا إلى شعبنا أن تنتهي هذه الحرب إلى صالحه وبناء دولة المواطنة بلا تمييز، وإن هدفي الوحيد هو إقامة سودان ديمقراطي ينعم بالسلام”.

وتابع “الحرب أنتجت أزمات اجتماعية وسياسية واقتصادية كبرى أبرزها الأوضاع الإنسانية السيئة والانقسام الاجتماعي، ولذا فإننا نجدد تمسكنا بالحكم المدني، فقد أُجبرنا على خوض هذه الحرب بسبب التزامنا بالعملية السياسية التي كانت ستقود لحكم مدني”.

واستطرد قائلا “بعد هزيمة العدو في الخرطوم وكردفان والجزيرة، يجب عليهم الإقرار علنا بأنهم خسروا هذه الحرب، ونحن نسعى إلى التغيير وضمان احترام إرادة الشعب وليس الوصول للسلطة بالقوة كما يروج الانقلابيون”.

وأشار حميدتي إلى أن قوات الدعم السريع “لا ترغب في أن تكون البديل للجيش السوداني” وأنها “تتمسك بتأسيس جيش جديد مهني لا يتدخل في السياسة”.

ومنذ منتصف إبريل/نيسان الماضي، يخوض الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة حميدتي، حربا خلَّفت أكثر من 12 ألف قتيل وأكثر من 6 ملايين نازح ولاجئ وفق الأمم المتحدة.