“خربت طموحاتنا في يوم”.. طلاب بجامعات غزة يروون معاناتهم عقب توقف الدراسة جراء القصف (شاهد)

التقت الجزيرة مباشر عددًا من الطلبة الذين توقفت دراستهم في أعقاب قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي عددا من الجامعات في قطاع غزة خلال الحرب الجارية، ورصدت ما يعانونه من صعوبات في ظل توقف العملية التعليمية.

وقال الطالب إسلام خضر “أنا كنت بأدرس تخصص هندسة الحاسوب في الجامعة الإسلامية، وكانت هذه السنة المفروض هي سنة تخرجي، وأتمنى أن تنتهي الحرب ونرجع نمارس حياتنا بشكل طبيعي ونشوف مستقبلنا”.

وقال الطالب كامل دواس “أنا من سكان بيت لاهيا، تخصصي في جامعة الأزهر صحافة وعلاقات عامة. كنت أتمنى أكمل دراستي لكن الحرب وأجواء الحرب منعتني أني أكمل. القصف دمر الجامعة نهائيا وحرم آلاف الطلاب من إكمال مشوارهم الدراسي”.

أما الطالب بكلية الهندسة في جامعة الأزهر أحمد زغبر فقال للجزيرة مباشر “أنا كنت في سنة رابعة وقريب من التخرج وخربت كل طموحاتنا في يوم. أنا كنت باشتغل على حالي عشان أطور من نفسي وأصير مهندس ومبرمج قادر يفوت على سوق العمل ولكن خربت الأمور فجأة”.

وخلال حربها المتواصلة على قطاع غزة، شنت طائرات الاحتلال الحربية موجة عنيفة من القصف الجوي غير المسبوق على الجامعات؛ مما أسفر عن تدمير عدد منها بشكل كامل.

وأدانت (الحملة الاكاديمية الدولية لمناهضة الاحتلال) استهداف الجيش الإسرائيلي للمؤسسات الأكاديمية والجامعات في قطاع غزة بالقصف والتدمير المتعمد وقتل العديد من المحاضرين الأكاديميين والطواقم الإدارية.

كما طالبت المؤسسات الدولية والمنظمات الحقوقية والأكاديمية الدولية، بتحمل مسؤولياتها والوقوف بجانب المؤسسات الأكاديمية الفلسطينية، لضمان الحق في التعليم وحرية الحركة والتنقل والدفاع عن الحق في الحياة للشعب الفلسطيني، بما فيها ضمان حياة الأكاديميين الفلسطينيين والدفاع عن حرمة وحصانة المؤسسات الأكاديمية والجامعات.