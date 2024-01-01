ضابط إسرائيلي يختطف رضيعة فلسطينية من غزة بعد استشهاد عائلتها

كشف جندي إسرائيلي النقاب عن أن ضابطا بالجيش صديقا له اختطف رضيعة فلسطينية من قطاع غزة، بعد استشهاد عائلتها بقصف عنيف شنّه جيش الاحتلال على قطاع غزة منذ 3 أشهر.

وبشأن الواقعة ذاتها، تحدث صديق آخر للضابط المذكور، عن أن الأخير نقل الرضيعة الفلسطينية إلى مستشفى في إسرائيل، دون ذكر اسم المستشفى.

وكشف الجندي شاحار مندلسون عن حادثة الخطف خلال حديثه لإذاعة الجيش أمس الأحد، عن صديقه الضابط في لواء غفعاتي، هارئيل إيتاخ الذي قتل بمعارك شمال قطاع غزة في 22 نوفمبر/تشرين ثاني الماضي.

وردًّا على سؤال بشأن الرضيعة الفلسطينية، قال مندلسون “لقد تحدث إيتاخ مع أحد الأصدقاء خلال فترة خدمته في غزة، وقال له إنه في أحد المنازل التي دخل إليها سمع صوت بكاء رضيعة، وإنه قرر إرسالها إلى إسرائيل”. ولم يوضح الجندي موقع المنزل الذي وجد فيه إيتاخ الطفلة الفلسطينية في قطاع غزة.

وردًّا على سؤال عن ما إذا كان الجندي وجد الرضيعة تبكي وقرر إرسالها إلى إسرائيل، قال مندلسون “لقد جلبها إلى إسرائيل”. وبشأن ما إذا كانت عائلة الرضيعة قد قتلت على الأرجح بقصف إسرائيلي ولم يكن أحد في محيطها، رد مندلسون “صحيح”. ولم يوضح الجندي أو إذاعة الجيش الإسرائيلي مصير الرضيعة الفلسطينية.

وتقول وزارة الصحة الفلسطينية إنها تخشى أن يكون آلاف الفلسطينيين ما زالوا تحت الأنقاض جراء القصف الإسرائيلي. وليس من الواضح ما إذا كانت هذه الحادثة وحيدة أم أن هناك حوادث اختطاف مشابهة. وبما أن الضابط الخاطف قُتل في 22 نوفمبر الماضي فإن حادثة الخطف تمت قبل ذلك التاريخ.

ونقل موقع (واي نت) الإخباري الإسرائيلي عن أحد أصدقاء الضابط قوله خلال جنازته أمس “أخبرني هارئيل أنه سمع بكاء طفلة في غزة، وتأكد من نقلها إلى مستشفى في إسرائيل لتلقي العلاج” دون ذكر اسم المستشفى. ولم يذكر أي من الجنديين سبب عدم تسليم الضابط المذكور الطفلة إلى المستشفيات الفلسطينية أو العائلات القريبة من المنزل.