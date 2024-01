هآرتس: يجب على إسرائيل زيادة المساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة

دعت صحيفة هآرتس الإسرائيلية أمس الأحد، إلى زيادة المساعدات الإنسانية للمدنيين في قطاع غزة، مؤكدة أن المساعدات التي تدخل القطاع لا تلبي 10% من احتياجاته، وأن حوالي نصف سكان غزة يعانون من الجوع الشديد والشديد جدًّا، وفق تعبيرها.

وأشارت الصحيفة في افتتاحيتها، إلى أنّ 90% من سكان القطاع، قد يقضون يومًا كاملًا بدون طعام، وأن 190 شاحنة مساعدات تسمح إسرائيل بإدخالها يوميًّا إلى قطاع غزة، لا تلبي 10% من احتياجات السكان هناك.

وأكدت الصحيفة أنّ وسائل الإعلام الإسرائيلية، تخفي عن جمهورها حجم الدمار والقتل والكوارث الإنسانية الحقيقية في قطاع غزة نتيجة للحرب الدائرة. وأضافت أن دعم الإسرائيليين للحرب والتماهي مع أهدافها، لا يعني بالضرورة قبول الضرر الهائل الذي يلحق بالمدنيين في غزة.

Israeli media is largely hiding from the public the extent of the destruction, death and humanitarian disaster in the Gaza Strip as a result of the war | Haaretz Editorialhttps://t.co/Ctlgypkv4U

— Haaretz.com (@haaretzcom) December 31, 2023