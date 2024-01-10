أسامة حمدان: الأسرى لن يعودوا أحياء ما لم يتوقف العدوان والحديث عن خروج المقاومة من غزة مجرد وهم (شاهد)

نفى القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أسامة حمدان، وجود مبادرات مطروحة بشأن الأسرى، مؤكدًا أن ما ينشره إعلام الاحتلال الهدف منه تهدئة الرأي العام الداخلي.

وأضاف حمدان في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، من العاصمة اللبنانية بيروت “موقفنا ثابت، لا تفاوض بشأن الأسرى إلا بالوقف الكامل للعدوان على شعبنا في غزة، وهناك جرائم كثيرة للمحتل في القطاع تعتبر أساسًا لجريمة الإبادة الجماعية، لذا فإننا ندعو محكمة العدل الدولية لعدم الرضوخ للضغوط الأمريكية، ونثمن مواقف الدول الداعمة للدعوى التي تقدمت بها جنوب إفريقيا”.

وتابع “الأسرى لن يعودوا أحياء إلى أسرهم ما لم يستجب الاحتلال بوقف العدوان على غزة، والفلسطينيون وحدهم لهم حق تقرير مصيرهم وإقامة دولتهم وعاصمتها القدس، وفي هذا الإطار نرحب بأي جهد يدفع نحو ذلك”.

وأكد حمدان أن الحديث عن خروج المقاومة ومغادرتها من قطاع غزة “مجرد وهم”، وأشار إلى أن الاحتلال يواصل كذبة استخدام المقاومة للمدنيين، للتنصل من جريمة استهداف النساء والأطفال والشيوخ، مشددًا أن الوضع الكارثي في غزة ينذر بارتفاع الشهداء والجرحى والنازحين، وأضاف “الاحتلال استهدف المدنيين والمستشفيات ونبش القبور، فلم يترك جريمة إلا وارتكبها”.

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حربًا دامية على غزة، استباحت فيها المدنيين ومنازلهم، ودمرت مساحات واسعة من القطاع، وشردت 90% من سكانه.