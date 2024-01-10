جيروزاليم بوست: ألمانيا والمجر منحتا الجنسية لأسرى إسرائيليين في غزة

كشفت صحيفة جيروزاليم بوست الأربعاء أن حكومتي ألمانيا والمجر وافقتا على منح جنسية البلدين لمجموعة من الأسرى الإسرائيليين لدى (حماس)، وذلك بهدف تقديم مستوى إضافي من الحماية لهم.

وعلمت الصحيفة الإسرائيلية أنه تم إطلاق سراح مجموعة من الأسرى الإسرائيليين، بعد حصولهم على جوازات سفر ألمانية ومجرية، مقابل تحرير مجموعة من الأسرى الفلسطينيين لدى إسرائيل، ولا يزال بعض الأسرى الإسرائيليين الذين حصلوا على الجنسية الألمانية أو المجرية، في قبضة (حماس).

وقالت الصحيفة إنه من غير الواضح التوقيت الذي تم فيه منح الجنسيتين الألمانية والمجرية لبعض الأسرى الإسرائيليين.

ومنحت حكومتا ألمانيا والمجر الجنسية للأسرى الإسرائيليين على أساس أن لهم أقارب ولدوا في إحدى الدولتين.

وقالت جيروزاليم بوست إن منح جنسية بلد آخر للأسرى قد يسهم في دعم موقفهم أثناء أي مفاوضات لإطلاق سراحهم، وذلك على أساس أن الدولة التي يحملون جنسيتها تشارك في المفاوضات لحماية رعاياها.

وضربت الصحيفة مثلًا على ذلك بقيام السويد في عام 2018 بمنح جنسيتها للإيراني أحمد رضا جلالي، الذي كان يعمل طبيبًا ومحاضرًا في معهد “كارولينسكا” في استكهولم، وذلك بهدف تقديم مستوى إضافي من الحماية والدعم له.

وحسب ما أوردت جيروزاليم بوست فإن الأسرى الإسرائيليين لدى (حماس) يحملون جنسيات 28 دولة.

وطلبت الصحيفة من المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية التعليق على قيام دول أوروبية بمنح جنسياتها لأسرى إسرائيليين غير أنه قال إنه لن يعلق على هذا الأمر، كما رفضت حكومتا ألمانيا والمجر التعليق على الموضوع.