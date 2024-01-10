“طلعتلي شجرة فول في بطني”.. الفتى عبود يصف أوضاع غزة بكوميديا سوداء (شاهد)

أطل الفتى الفلسطيني “عبود بطاح” في فيديو جديد ساخر كعادته عن الأوضاع المعيشية الصعبة في قطاع غزة، وخاصة في الشمال حيث يعيش.

واشتكى عبود من عدم وصول المساعدات إلى شمالي القطاع، كما اشتكى من المياه الملوثة التي تسببت في مرض الكثير من الناس، ومن الطعام المعلّب الذي لا يوجد غيره في الشمال.

وقال عبود في مقطع فيديو نشره أول أمس الاثنين “60 يوم مش شايفين مساعدات، الميه اللي بنشربها ملوثة، مجبورين نشربها واحنا عيانين منها، كل الشعب عيان، المستشفيات فيها مرضى أكثر من سكان البيوت”.

أما عن الطعام، فيقول عبود ” ثانيًا الأكل، طلعلتي شجرة فول في بطني، مُتنا من المعلبات”، في إشارة إلى ندرة الطعام إلا من معلبات الفول.

وكشف عبود أنه حتى محاولة شرب المياه الموجودة على الأرض أصبحت صعبة خوفًا من تلوثها، وأوضح عبود “تريدون أن نشرب مياه من الأرض؟ الأرض رموا عليها فوسفور أبيض وجميع أنواع الصواريخ”.

وأضاف عبود ساخرًا بشأن الأسعار في شمالي القطاع “البضاعة عندكم غالية؟ عندنا البضاعة غالية بروماكس”، أي أسعارها مرتفعة جدًّا.

لكنه اختتم الفيديو كعادته ساخرًا ومتمسكًا بالأمل “مع استمرار الحرب، متبقين في شمالنا، صحيح مدمرة -غزة- لكن حلوة رغم الدمار، شاهد السماء ما أحلاها، تقول في المالديف”.

“أقوى صحفي عربي في العالم”

عبود أو “أقوى صحفي عربي في العالم”، كما يكتب على حسابه على إنستغرام، بدأ من قبل العدوان مشواره على مواقع التواصل الاجتماعي، وله حساب على “تيك توك” أيضًا، لكن الأحداث الأخيرة في غزة وطريقة تعاطيه مع الأخبار وبث روح التفاؤل، زادت قبوله بين الناس وارتفعت أسهمه على مواقع التواصل.

أسلوب عبود المميز وطرحه الفكاهي في نقل الأخبار رغم مأساويتها، جعله حديث منصات التواصل الاجتماعي في الوطن العربي أخيرًا، إذ تجاوز عدد متابعيه مليونًا على إنستغرام.

ويشن الجيش الإسرائيلي حربًا مدمرة على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، خلّفت حتى الثلاثاء 23 ألفًا و210 شهداء، و59 ألفًا و167 جريحًا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارًا هائلًا في البنية التحتية، وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقًا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.