طوفان الأقصى.. القسام تنشر لقطات لاستهداف مقاتليها قوات الاحتلال وآلياتها شمال غربي غزة (فيديو)

نشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة (حماس)، مقطع “فيديو” مساء الأربعاء يظهر مشاهد “سابقة” خلال عملية “طوفان الأقصى” لاستهداف مقاتليها آليات الاحتلال الإسرائيلي وقواته المتوغلة شمال غرب قطاع غزة.

ويظهر في التسجيل المصور لحظات رصد 3 جنود من مشاة الاحتلال قبل استهدافهم بقذيفة من مقاتلي القسام.

ويظهر “الفيديو” أيضًا 3 من مقاتلي القسام وهم يسيرون في أحد شوارع غزة لرصد دبابة للاحتلال، وعندما أصبحوا على مقربة منها استهدفها أحدهم بقذيفة الياسين.

كما تم استهداف دبابة أخرى من مقاتل كان يختبئ في إحدى البنايات السكنية، وأظهر “الفيديو” مشاهد من احتراق الدبابة المستهدفة.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، إصابة 17 من قواته خلال الساعات الـ24 الماضية في معارك قطاع غزة.

وبذلك ارتفع عدد الضباط والجنود الجرحى المعلن منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 2482، بينهم 1076 أصيبوا بالمعارك البرية التي اندلعت في 27 من الشهر ذاته.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتفاع عدد الضباط والجنود القتلى المعلن منذ 7 أكتوبر إلى 520، بينهم 186 منذ بداية الحرب البرية في قطاع غزة.