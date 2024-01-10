عشرات الشهداء والجرحى بقصف إسرائيلي لمحيط مستشفى شهداء الأقصى وسط غزة (فيديو)

قال المكتب الإعلامي الحكومي إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يضلل الرأي العام عبر قصفه منزلًا مأهولًا ملاصقًا لمستشفى (شهداء الأقصى) في دير البلح بعد أن قال إنها منطقة آمنة.

وأضاف المكتب الإعلامي في بيان اطلعت عليه الجزيرة مباشر، اليوم الأربعاء “استمرارًا لحالة التضليل والكذب التي يمارسها جيش الاحتلال على الرأي العام، فقد قام بقصف منزل مأهول ملاصق لمستشفى شهداء الأقصى في منطقة دير البلح بعد أن قال عنها منطقة آمنة عبر بياناته الكاذبة”.

وتابع “القصف أدى إلى ارتقاء أكثر من 40 شهيدًا وجريحًا وخاصة بين صفوف النازحين داخل مستشفى شهداء الأقصى، مما يؤكد أنه لا يوجد مكان آمن في قطاع غزة كما يدعي ويزعم الاحتلال”.

وندد المكتب بأشد العبارات “مجازر وجرائم الاحتلال” المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني، مطالبًا العالم كله بوقف حرب الإبادة الجماعية التي يشنها ضد المدنيين من الأطفال والنساء.

ومن جانبها أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم، ارتفاع حصيلة الحرب الإسرائيلية على القطاع، والمتواصلة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلى 23 ألفًا و357 شهيدًا، وعدد المصابين إلى 59 ألفًا و410 جرحى.