غزة.. 6 شهداء في قصف إسرائيلي لمركبة إسعاف تتبع الهلال الأحمر (فيديو)

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، الأربعاء، ارتفاع حصيلة الشهداء الذين سقطوا بقصف إسرائيلي لمركبة إسعاف تتبع له وسط قطاع غزة إلى 6، بينهم 4 من أفرادها.

وقالت الجمعية، في بيان: “6 شهداء حصيلة استهداف الاحتلال مركبة إسعاف الهلال الأحمر في دير البلح، بينهم أربعة من طواقم الجمعية”.

وأوضحت الجمعية أن الشهداء هم “سائق الإسعاف يوسف أبو معمر، والمسعف فادي المعني، ومستجيب أول إسلام أبو ريالة، والمصور المتطوع فؤاد أبو خماش، بالإضافة إلى إصابتين كانتا في مركبة الإسعاف واستشهدا جراء الاستهداف”.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان لاحق على صفحته بموقع فيسبوك إن المسعفين استشهدوا وهم “يرتدون زي شارة الهلال الأحمر التي من المفترض ان تكون محمية وفقا للقانون الدولي”.

وأضاف: تم استهداف زملائنا بشكل متعمد وهم داخل مركبة اسعاف تحمل شارة الهلال الحمراء بكل وضوح”.

ولأكثر من مرة، استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي مركبات ومقرات تتبع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، وللمؤسسات الصحية العاملة في قطاع غزة.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الاول 2023، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت حتى الأربعاء 23 ألفا و357 شهيدا و59 ألفا و410 مصابين معظمهم أطفال ونساء، و”دمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة”، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.