كتائب القسام تستدرج جنودا إسرائيليين إلى كمين داخل نفق (فيديو)

بثت الجزيرة مباشر اليوم الأربعاء، مشاهد من استدراج كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، قوة من جيش الاحتلال إلى كمين محكم وتفجير عين نفق بها في منطقة الشيخ رضوان بمدينة غزة نهاية الشهر الماضي.

وأظهرت المشاهد أحد قادة القسام وهو يوجه مقاتليه عبر شاشة مراقبة، لإبراز غطاء البئر المؤدية للنفق لكي يراه جنود الاحتلال تمهيدا للاشتباك معهم، ليتم لاحقا تفجير عين النفق بعبوات ناسفة.

ويسعى الاحتلال الإسرائيلي ضمن أهداف حربه على غزة، لتدمير أو تعطيل شبكة أنفاق المقاومة في غزة التي تمتد تحت الأرض لمئات الكيلومترات.

وتنتقد الحكومة الإسرائيلية الجيش لعدم تمكّنه من تحقيق أهداف الحرب في غزة، لا سيما أنه لم يستطع استعادة أي أسير بالعمليات العسكرية التي أسفرت في بعضها عن مقتل أسرى.