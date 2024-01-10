كتائب المجاهدين تعرض أسلحة ومعدات استولت عليها من قوات الاحتلال في غزة (فيديو)

نشرت كتائب المجاهدين، الجناح العسكري لحركة المجاهدين الفلسطينيين المنشقة عن حركة فتح، مشاهد لبعض الأسلحة والمعدات التي استولت عليها بعد “عمليات خاصة واشتباكات” مع قوات الاحتلال في عدد من محاور القتال في قطاع غزة.

وظهر في “الفيديو” الذي نشرته الكتائب، مساء الأربعاء، سلاح رشاش أوتوماتيكي وطائرة استطلاع مسيّرة من طراز (EVO MAX 4T) بعد إسقاطها.

كما ظهر في التسجيل المصور عتاد عسكري لجنود الاحتلال تم الاستيلاء عليه أثناء الاشتباكات منها بندقية (M16) ومعدات وذخائر وملابس ودروع واقية من الرصاص، ومتعلقات خاصة بجنود الاحتلال.

وفي سياق متصل، نشرت كتائب شهداء الأقصى التابعة لحركة فتح مشاهد من الاشتباكات “الضارية” على محور قتال المغازي في قاطع الوسطى بغزة.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتفاع عدد الضباط والجنود القتلى المعلن منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول إلى 520، بينهم 186 منذ بداية الحرب البرية في قطاع غزة.