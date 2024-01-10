يديعوت أحرونوت: الجنود الإسرائيليون غرقى في وحل غزة

قال يؤاف زيتون، مراسل صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية للشؤون العسكرية، إن الأسبوع الأخير من القتال في قطاع غزة شهد أوضاعًا صعبة للخطوط الأمامية لألوية الاحتياط في الجنوب.

وأضاف في تغريدات على منصة إكس، الثلاثاء، أن المقاتلين (الجنود الإسرائيليين) “يغرقون في وحل غزة، والضباط ليست لديهم إجابات بشأن تاريخ تسريحهم إلى بيوتهم”.

وتابع “الأيام تمر والمقاتلون الإسرائيليون من جهة لديهم دافع للقتال، ومن جهة أخرى ينتظرون العودة إلى ديارهم، لعائلاتهم، ولأشغالهم، ولحياتهم الطبيعية”.

ووصف المراسل الأشهر الثلاثة (منذ بدء الحرب) بأنها “شاقة”، إذ انقطع الجنود فجأة عن روتين حياتهم اليومي قبل الحرب.

وعن أوضاع الجنود في غزة، قال إنها “ليست سهلة”، مستشهدًا بقلق أحد الجنود على ابنه الذي بدأ يعاني من نوبات هلع، وجندي آخر تصل إليه رسالة من زوجته تخبره فيها بأنها قررت الانفصال عنه لأنها لم تعد تحتمل أكثر.

واستشهد أيضًا بضابط سُمح له بالمغادرة لمدة 3 أيام لإتمام معاملات إغلاق شركته أمام سلطات الضرائب، وعسكري آخر أصيب شقيقه بجروح خطرة جراء انفجار قنبلة، لكنه لم يستطع أن يغادر وحدته كي يزوره.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال أمس الثلاثاء فقط، مقتل 9 من ضباطه وجنوده وإصابة 27 آخرين في المعارك الدائرة في غزة.

وبذلك يرتفع عدد العسكريين الإسرائيليين القتلى المعلن عنهم إلى 191 منذ بدء العملية البرية في غزة يوم 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ويرتفع العدد الإجمالي المعلن إلى 519 منذ عملية طوفان الأقصى، فضلًا عن مئات الإصابات.