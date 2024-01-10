يديعوت أحرونوت: الجنود الإسرائيليون غرقى في وحل غزة

قال يؤاف زيتون، مراسل صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية للشؤون العسكرية، إن الأسبوع الأخير من القتال في قطاع غزة شهد أوضاعاً صعبة للخطوط الأمامية لألوية الاحتياط في الجنوب.

وأضاف في تغريدات على منصة إكس، الثلاثاء، أن المقاتلين (الجنود الإسرائيليون) “يغرقون في وحل غزة، والضباط ليس لديهم إجابات حول تاريخ تسريحهم إلى بيوتهم”.

وتابع: “الأيام تمر والمقاتلون الإسرائيليون من جهة لديهم دافع للقتال ومن جهة أخرى ينتظرون العودة إلى ديارهم، لعائلاتهم، ولأشغالهم، ولحياتهم الطبيعية”.

ووصف المراسل الثلاثة أشهر (منذ بدء الحرب) بـ”الشاقة”، حيث انقطع الجنود فجأة عن روتين حياتهم اليومي قبل الحرب.

وعن أوضاع الجنود في غزة قال إنها “ليست سهلة”، مستشهدا بقلق أحد الجنود على ابنه الذي بدأ يعاني من نوبات هلع، وجندي آخر تصله رسالة من زوجته تعلمه بأنها قررت الانفصال عنه لأنها لم تعد تحتمل أكثر.

واستشهد أيضا بضابط تم السماح له بالمغادرة لمدة 3 أيام لإتمام معاملات إغلاق شركته أمام سلطات الضرائب، وعسكري أخر أصيب شقيقه بجروح خطرة جراء انفجار قنبلة، لكنه لم يستطع أن يغادر وحدته كي يزوره.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال أمس الثلاثاء فقط، مقتل 9 من ضباطه وجنوده وإصابة 27 آخرين في المعارك الدائرة في غزة.

وبذلك يرتفع عدد العسكريين الإسرائيليين القتلى المعلن عنهم إلى 191 منذ بدء العملية البرية في غزة يوم 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ويرتفع العدد الإجمالي المعلن إلى 519 منذ عملية طوفان الأقصى، فضلا عن مئات الإصابات.