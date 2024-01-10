مصر والأردن وفلسطين تعلن رفض أي خطط إسرائيلية لتهجير الفلسطينيين من غزة والضفة

أكد العاهل الأردني والرئيسان المصري والفلسطيني، ضرورة الاستمرار بالضغط لوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وحماية المدنيين العزل.

وشدد رؤساء الدول الثلاث في اجتماع عقد اليوم الأربعاء، بمدينة العقبة الأردنية لبحث الأوضاع الخطيرة في غزة، على “تصديهم لأية خطط إسرائيلية لتهجير الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، وضرورة إدانتها دوليا والتصدي لها”.

وقالت وكالة الأنباء الأردنية إن “الزعماء أكدوا رفضهم الكامل لجميع محاولات تصفية القضية الفلسطينية، والفصل بين غزة والضفة الغربية اللتين تشكلان امتدادا للدولة الفلسطينية الواحدة”.

وأضافت “حذر الزعماء من محاولات إعادة احتلال أجزاء من غزة أو إقامة مناطق آمنة فيها، مؤكدين ضرورة تمكين أهالي غزة من العودة إلى بيوتهم. وجدد الزعماء في قمتهم التأكيد على ضرورة ضمان إيصال المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى غزة بشكل دائم وكاف، للتخفيف من الوضع الإنساني المأساوي الذي يعيشه الأهل في القطاع”.

الملك والرئيسان المصري والفلسطيني يؤكدون ضرورة الاستمرار بالضغط لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة وحماية المدنيين https://t.co/kumyApFUfP#بترا #الاردن pic.twitter.com/BQSUgPgDVt — Jordan News Agency (@Petranews) January 10, 2024

وتابعت “نبه الزعماء إلى ما يجري بالضفة الغربية من أعمال عدائية يقوم بها المستوطنون المتطرفون بحق الشعب الفلسطيني، والانتهاكات للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، والذي قد يؤدي إلى خروج الوضع في الضفة عن السيطرة، وتفجر الأوضاع بالمنطقة”.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت حتى اليوم، 23 ألفا و357 شهيدا و59 ألفا و410 مصابين معظمهم أطفال ونساء، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.​​​​