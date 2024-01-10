342 شهيدا في الضفة منذ طوفان الأقصى.. شهيد جديد برصاص الاحتلال في رام الله

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء الأربعاء، استشهاد شاب متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيتونيا غرب رام الله، ما يرفع حصيلة شهداء الضفة الغربية إلى 342 منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وقالت الوزارة في بيان: “استشهد الشاب فهيم أحمد فهيم الخطيب (25 عاما) متأثراً بإصابته في البطن برصاص الاحتلال في بيتونيا قبل يومين”.

استشهاد الأسير المحرر فهيم أحمد الخطيب (25 عامًا) من بلدة بيتونيا غربي رام الله، متأثرًا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت رام الله قبل يومين #حرب_غزة pic.twitter.com/ZVaUlyPB5l — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) January 10, 2024

ومنذ اندلاع الحرب على غزة في 7 أكتوبر 2023، كثّف جيش الاحتلال عملياته العسكرية في الضفة الغربية، وزاد من وتيرة الاقتحامات والمداهمات للمدن والبلدات والمخيمات، مما أسفر عن استشهاد 342 فلسطينيا وإصابة الآلاف واعتقال 5780، بحسب مصادر رسمية.

وفي قطاع غزة ارتفع عدد الشهداء جراء عدوان الاحتلال حتى مساء الأربعاء إلى 23 ألفا و357 و59 ألفا و410 مصابين معظمهم أطفال ونساء.