“ارتكاب إبادة جماعية في غزة” إسرائيل وجنوب إفريقيا أمام العدل الدولية.. تعرف على فريقي الدفاع

في واقعة هي الأولى من نوعها، بدأت محكمة العدل الدولية -وهي الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة- التحقيق في قضية الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، التي رفعتها جنوب إفريقيا على إسرائيل.

وتقدم جنوب إفريقيا مرافعة من 84 صفحة باللغة الإنجليزية، تعرض خلالها دلائل على انتهاك إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال لالتزاماتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة، وتورطها في ارتكاب أعمال إبادة جماعية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

Professor John Dugard says he is feeling good and positive before the hearing. He is part of SA's legal team. #ICJ pic.twitter.com/5xjiIWJclM — Qaanitah Hunter (@QaanitahHunter) January 11, 2024

“لبس البدلة البيضاء”

وكانت إسرائيل قد وافقت على المثول أمام المحكمة بذريعة أنها تريد دحض ما وصفته “بالاتهامات السخيفة التي تفتقر إلى أي أساس واقعي أو قانوني”.

وبذلك تكون تل أبيب قد قبلت أن ترتدي “البدلة البيضاء” بحسب تعبير بعض الفلسطينيين والنشطاء العرب، فهذه البدلة مخصصة عادة في محاكم بعض الدول مثل مصر، للمتهمين قبل إدانتهم أو للمحبوسين احتياطا على ذمة قضية.

وفي هذه المحاكمة التاريخية التي بدأت اليوم الخميس جلسات الاستماع فيها وستستمر يومين في قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جمهورية جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، سيمثل الطرفين محامون ذوو خبرة.

Today is the first day of the public hearings in South Africa’s genocide case against Israel at the International Court of Justice (ICJ). Legal team: Adv John Dugard, Adv Tembeka Ngcukaitobi, Vaughan Lowe KC, Lerato Zikalala, Blinne Ní Ghrálaigh KC, Sarah Pudifin-Jones, Adv… pic.twitter.com/EKmqQZpmBs — SITHALE✍🏿 (@SithaleKgaogelo) January 11, 2024

وتعرض جنوب إفريقيا، في ملف مكون من 84 صفحة تتهم فيه إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة، تفاصيل ممارسات تشمل المجازر، والدمار، فضلا عن الحرمان من الاحتياجات الأساسية مثل الماء والغذاء والدواء والوقود والمأوى، منذ 7 أكتوبر.

وسيقدم الجانبان مرافعاتهما أمام القضاة في المحكمة العدل الدولية في لاهاي على مدار يومين.

وبحسب تقارير إعلامية، فإن الجانب الجنوب إفريقي سيمثله في القضية محامون بقيادة أستاذ القانون الدولي الجنوب إفريقي (جون دوغارد) والجانب الإسرائيلي سيمثله المحامي البريطاني (مالكولم شو).

The ‘A-team’ lawyers representing South Africa at the world court against #Israel John Dugard.

Tembeka Ngcukaitobi.

Adila Hassim.

Max Du Plessis.

1) pic.twitter.com/ME7SNJ0PUv — Abier (@abierkhatib) January 5, 2024

فريق جنوب إفريقيا

وجون دوغارد، هو مقرر سابق لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، وعمل سابقًا قاضيًا في محكمة العدل الدولية عدة مرات وعمل عضوا في لجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة، ومقررا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، حيث أعد تقريرًا عن انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية.

ومن بين الأعضاء الرئيسيين الآخرين في الفريق القانوني لجنوب إفريقيا المحامية عديلة هاشم، ومحامٍ عن نقابة المحامين في جوهانسبرغ هو تمبيكا نكوكايتوبي، والمحامي الدولي ماكس دو بليسيس.

ويضم الفريق أيضًا المحامين تشيديسو راموغالي، وسارة بوديفين جونز، وليراتو زيكالالا، وتقدم المحامية الأيرلندية بلين ني غرالاي، والمحامي البريطاني فوغان لوي المشورة الخارجية.

🔴We are proud that prominent legal scholar John Dugard, a member of the Board of Trustees of Law for Palestine, is on South Africa's legal team for the genocide case against Israel at the International Court of Justice.

🔗More about Dugard: https://t.co/h1xgg2WPi7 https://t.co/rl1jwBm9ct pic.twitter.com/qqAoCRzNl2 — Law for Palestine | القانون من أجل فلسطين (@Law4Palestine) January 3, 2024

محامو إسرائيل

بحسب صحيفة هآرتس الإسرائيلية، يعتبر المحامي البريطاني مالكولم شو من “الشخصيات الرائدة في العالم في مجال القانون الدولي” وعمل شو أيضًا في محكمة العدل الدولية في الماضي.

وطوال حياته المهنية، قدم شو استشاراته في النزاعات الإقليمية، والقانون البحري وحقوق الإنسان والمنظمات الدولية، وفقًا لملفه الشخصي في شركة المحاماة التي يعمل فيها ومقرها المملكة المتحدة.

ويقدم شو أيضًا استشاراته لحكومات المملكة المتحدة وأوكرانيا والإمارات وصربيا، وقد تدخل سابقًا في قضايا في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، ومحكمة العدل الأوروبية، ومحاكم أخرى رفيعة المستوى في جميع أنحاء العالم، إضافة إلى محكمة العدل الدولية.

BREAKING: ISRAEL SELECT UK LAWYER MALCOLM SHAW KC OF ESSEX COURT CHAMBER TO REPRESENT THEM AT THE ICJ Malcolm Shaw KC was appointed 22 years ago and is also a professor of International law at Leicester University. pic.twitter.com/q0caH8M9p3 — Sulaiman Ahmed (@ShaykhSulaiman) January 4, 2024

قضاة المحكمة

وهناك 15 قاضيًا يتم انتخابهم لمدة 9 سنوات في محكمة العدل الدولية، وهم عمومًا قضاة ودبلوماسيون ومحامون وأكاديميون سابقون.

ووفقا للمادة 31 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، عندما يتم النظر في قضية، يمكن للدولة الطرف تعيين قاض مؤقت، يسمى قاضيا خاصا، بشرط أن يعمل فقط من أجل تلك القضية.

الاتهامات ضد إسرائيل

وتتهم جنوب إفريقيا، إسرائيل بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لمنع ومعاقبة الإبادة الجماعية لعام 1948 بثلاثة أشكال.

ذكرت جنوب إفريقيا أولا أن إسرائيل في عملياتها في غزة، تصرفت بقصد الإبادة الجماعية لقتل سكان غزة الذين ينتمون إلى شعب وعرق ودين واحد، وتسببت في أذى جسدي أو عقلي خطير لهم، وأنها دمرت عمدا الظروف المعيشية لسكان غزة.

ثانيا، جاء في طلب جنوب إفريقيا أن إسرائيل فشلت في منع الإبادة الجماعية. وأخيرا، تشير جنوب إفريقيا إلى أن إسرائيل لا تعاقب المسؤولين الذين يحرضون على الإبادة الجماعية.

ونهاية العام الماضي 2023، قدمت جنوب إفريقيا، طلبا لرفع دعوى ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، على خلفية تورطها في أعمال إبادة جماعية ضد الفلسطينيين بقطاع غزة.