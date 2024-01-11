السودان.. والي البحر الأحمر يصدر أمر طوارئ بحظر أي نشر يهدد الأمن العام بالولاية

أصدر والي ولاية البحر الأحمر شرقي السودان مصطفى محمد نور، أمر طوارئ بمنع وحظر أي نشر بأي من وسائل الاتصال أو الوسائط المختلفة يضر ويهدد الأمن العام بالولاية، وفقًا لأمر الطوارئ.

ونص أمر الطوارئ على منع أي شخص أو جهة من النشر أو المساعدة على النشر أو الترويج بأي وسيلة من وسائل الاتصال أو الوسائط المختلفة لأي معلومات أو موضوعات تضر أو تهدد الأمن العام والسلامة والطمأنينة بالولاية.

كما نص أمر الطوارئ على حظر ومنع النشر أو المساعدة على النشر أو الترويج عبر أي وسيلة من وسائل الاتصال أو الوسائط المختلفة لأي معلومات أو موضوعات أو أخبار تتعلق بالقوات المسلحة.

وجاء في أمر الطوارئ، منع ذلك أيضا، لأي أخبار تتعلق بالقوات النظامية الأخرى أو أي من أفرادها أو حكومة الولاية أو أي من أجهزتها أو وحداتها المختلفة دون الرجوع إلى تلك الجهات، ومنع نشر أي شيء فيه إساءة إلى القوات النظامية، ومنع النشر في المواقع التي تدعم التمرد، وفقًا للقرار.

ونص أمر الطوارئ على معاقبة من يخالف أمر الطوارئ بالسجن مدة لا تتجاوز 5 سنوات، وبالغرامة المالية ومضاعفة العقوبة في حال تكرار المخالفة.

وأكد أمر الطوارئ “على مصادرة أي وسيلة من وسائل النقل أو غيرها لصالح وزارة المالية بالولاية حال ثبوت استخدامها في ارتكاب أي من الأفعال المحظورة الواردة”.

وولاية البحر الأحمر شرقي السودان، هي حاليا مقر رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، الذي انتقل إليها عقب خروجه من الخرطوم قبل أشهر.