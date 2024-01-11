المرشد الإيراني: فلتبقَ جبهة المقاومة على أهبة الاستعداد

دعا المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي ما سماها بـ”جبهة المقاومة” للبقاء على أهبة الاستعداد لمواجهة “العدو” وطالبها بالضرب “حيث تطال يدها”، دون مزيد من التفاصيل.

وقال، في تغريدة منشورة على حسابه الرسمي بمنصة إكس مساء الأربعاء: “فلتبقَ جبهة المقاومة على أهبة الاستعداد في مواجهة الغصب والاستكبار، ولا تغفلنّ عن مكر العدوّ، ولتضرب حيث تطال يدها، بعون الله”.

وقالت وسائل إعلام إن خامنئي كان قد قال هذه العبارة خلال لقائه مع أهالي مدينة قم، الثلاثاء.

فلتبقَ «جبهة المقاومة» على أهبة الاستعداد في مواجهة الغصب والاستكبار، ولا تغفلنّ عن مكر العدوّ، ولتضرب حيث تطال يدها، بعون الله. — الإمام الخامنئي (@ar_khamenei) January 10, 2024

وجاءت دعوة المرشد الإيراني بالتزامن مع إعلان القوات الأمريكية والبريطانية، الأربعاء، إسقاط أكثر من 20 طائرة مسيرة وصاروخًا فوق البحر الأحمر أطلقها الحوثيون في اليمن، وهو ما وصفته لندن بأنه “أكبر هجوم” ينفذّه الحوثيون المدعومون من إيران منذ بدء حرب غزة.

وتبنى الحوثيون الهجوم قائلين إنه كان يستهدف “سفينة أمريكية كانت تقدّم الدعم” لإسرائيل، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وينضوي الحوثيون الذين يسيطرون على أجزاء واسعة من شمال اليمن أبرزها العاصمة صنعاء، فيما يسمى “محور المقاومة” الذي تقوده طهران ويضمّ أطرافًا أخرى مناهضة لإسرائيل تدعمها طهران مثل حزب الله اللبناني وفصائل عراقية وحركتي حماس والجهاد الإسلامي في فلسطين.

واتّهم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الأربعاء، إيران بـ”مساعدة وتحريض” الحوثيين على استهداف السفن.

وقال بلينكن “لقد ساعدت إيران وحرضت على هذه الهجمات (بتوفير) التكنولوجيا والمعدات والاستخبارات والمعلومات، وبات لذلك تأثير حقيقي”.