بلينكن يحذر من استمرار الهجمات في البحر الأحمر.. والحوثي: ماضون في استهداف السفن الإسرائيلية حتى وقف العدوان على غزة

حذّر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، من عواقب استمرار هجمات الحوثيين في البحر الأحمر على السفن التجارية المرتبطة بإسرائيل.

وقال بلينكن للصحفيين في البحرين، وفق ما نشرته شبكة (سي إن إن) الأمريكية “لقد أوضحنا مع أكثر من 20 دولة أخرى أنه إذا استمر الأمر كما حدث بالأمس، فسيكون هناك عواقب”، وأضاف أنه “وسط الجهود المبذولة لمنع انتشار صراع إقليمي، من المهم بشكل خاص أن نرد عندما نرى عدوانًا قادمًا من الحوثيين”.

وأشار وزير الخارجية الأمريكي إلى أن التهديد الذي تشكله هجمات الحوثيين دفع إلى تشكيل تحالف دولي لمواجهته.

وفي وقت سابق اليوم، استقبل ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، في قصر (الصافرية) بالعاصمة المنامة، الوزير بلينكن الذي يجري زيارة غير معلنة للمملكة في إطار جولته الحالية في الشرق الأوسط، وفق ما نقلته وكالة الأنباء البحرينية.

وردًا على تحركات الحوثيين، أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن في 18 ديسمبر/كانون الأول الماضي، تشكيل قوة عمل بحرية باسم “حارس الازدهار” تضم 10 دول، بينها دولة عربية واحدة هي البحرين، بهدف مواجهة الهجمات في البحر الأحمر.

وبعد تصريحات بلينكن، قال متحدث جماعة الحوثي اليمنية محمد عبد السلام، اليوم، إن “الملاحة الدولية في البحر الأحمر والبحر العربي آمنة، وعلى الأمريكي أن يتوقف عن تضليل العالم حول مخاطر تهدد الملاحة الدولية في البحرين المذكورين”.

الملاحة الدولية في البحر الأحمر والبحر العربي آمنة، وعلى الأمريكي أن يتوقف عن تضليل العالم حول مخاطر تهدد الملاحة الدولية في البحرين المذكورين، ونهيب بجميع الدول الحذر من الوقوع في شراك أمريكا الرامية إلى عسكرة البحر الأحمر خدمة لإسرائيل وتشجيعا لها لمواصلة عدوانها الغاشم على… — محمد عبدالسلام (@abdusalamsalah) January 10, 2024

وذكر عبد السلام في منشور على منصة “إكس”، أنهم ماضون في استهداف السفن الإسرائيلية، أو تلك المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة “حتى يتوقف العدوان ويرفع الحصار عن غزة”، موضحًا أن من يعترض على عملياتهم فسوف يواجه بالرد.

وتابع “نهيب بجميع الدول الحذر من الوقوع في شراك أمريكا الرامية إلى عسكرة البحر الأحمر، خدمة لإسرائيل وتشجيعًا لها لمواصلة عدوانها الغاشم على قطاع غزة”.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت “الحوثي” في بيان، تنفيذها مساء أمس، عملية عسكرية مشتركة بعدد كبير من الصواريخ البالستية والبحرية والطائرات المسيّرة، استهدفت سفينة أمريكية كانت تقدم الدعم لإسرائيل.

وتضامنًا مع قطاع غزة الذي يتعرض منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لحرب إسرائيلية بدعم أمريكي، استهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن في البحر الأحمر تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية أو تنقل بضائع من إسرائيل وإليها.