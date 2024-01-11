جيش الاحتلال يقتحم مدينة جنين ومخيمها مجددا وسط اشتباكات مسلحة (فيديو)

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، مخيم ومدينة جنين وانتشرت في عدد من شوارعهما وسط تصدي المقاومة الفلسطينية، وقالت سرايا القدس إنها تخوض معركة مع قوات العدو.

واقتحم الجيش الإسرائيلي مدينة جنين ومخيمها من عدة محاور وحاصر أحياء، وسط تحليق لطائرات مسيّرة في سماء المدينة، ودارت مواجهات واشتباكات مسلحة وسُمعت أصوات تفجيرات في عدة أحياء.

#شاهد

من الاشتباكات التي اندلعت مع قوات الاحتــ.ـــلال في جنين صباح اليوم. pic.twitter.com/TFE7J5HNX6 — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) January 11, 2024

تفجير عبوة ناسفة

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية، أن المقاومة الفلسطينية تصدت لقوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين بالضفة الغربية، وقالت إن مقاومين فجروا عبوة ناسفة في آليات الاحتلال بجنين.

وأظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي تفجير عبوة محلية الصنع في قوات وآليات عسكرية إسرائيلية بالحي الشرقي من جنين.

عاجل| مقاومون يفجرون عبوة ناسفة بآليات الاحتلال في جنين. pic.twitter.com/vB5NaQA3QW — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) January 11, 2024

وقالت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين “إن مقاتليها يخوضون معركة ضد قوات العدو التي اقتحمت الحي الشرقي من مدينة جنين منذ ساعات”.

ودفع الجيش الإسرائيلي بتعزيزات عسكرية إلى المدينة، وشرعت جرافات عسكرية في تجريف شوارع بالمخيم وتدمير ممتلكات، في وقت نفذ فيه جيش الاحتلال عمليات اقتحام لمنازل فلسطينية.

المقاومة الفلسطينية تتصدى لقوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين بالضفة الغربية. pic.twitter.com/VHSTED4Jo9 — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) January 11, 2024

تفتيش وتحقيق

وعمدت قوات الاحتلال، إلى تفتيش وتخريب محتويات المنازل والتحقيق ميدانيا مع عشرات من المواطنين الفلسطينيين.

وأشارت وسائل الإعلام الفلسطينية إلى تجدد الاشتباكات المسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال في الحي الشرقي بجنين، وقالت إن قوات الاحتلال انسحبت من جنين بعد تنفيذها عملية عسكرية تخللتها مداهمات واعتقالات ومصادرة أموال.