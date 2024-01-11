شاهد: حزب الله يستهدف تجهيزات تجسس في موقعين إسرائيليين

نشر حزب الله اللبناني، مساء الأربعاء، مشاهد قال إنها لاستهداف تجهيزات تجسس في موقعي حدب البستان وحانيتا التابعين للجيش الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية.

ويظهر في الفيديو لحظة استهداف مقاتلي الحزب للموقعين وتدميرهما بشكل جزئي.

ومنذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية تبادلا يوميا للقصف بين حزب الله والجيش الإسرائيلي.

وتصاعدت المواجهات بين الجانبين عقب اغتيال تل أبيب نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري بالضاحية الجنوبية لبيروت في 2 يناير/ كانون الثاني الجاري، والقيادي الميداني البارز في حزب الله وسام طويل، بغارة إسرائيلية استهدفت سيارته جنوب لبنان قبل يومين.

ومنذ بدء التصعيد على جانبي الحدود، استشهد 188 شخصاً في لبنان، بينهم العشرات من مقاتلي الحزب وأكثر من عشرين مدنياً بينهم ثلاثة صحفيين، وفق حصيلة مجمعة.

بينما أحصى الجيش الإسرائيلي من جهته مقتل 14 شخصاً بينهم تسعة عسكريين، بحسب أرقامه المعلنة.