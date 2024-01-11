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وزير الدفاع البريطاني: هجوم الحوثيين على سفينة للبحرية البريطانية في البحر الأحمر الأكبر منذ عقود

شابس وصف هجمات الحوثيين بأنها لا تطاق
شابس وصف هجمات الحوثيين بأنها لا تطاق (جيتي)
11/1/2024

قال وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس إن الهجوم الذي تصدت له قوات البحرية البريطانية والأمريكية في البحر الأحمر يوم الثلاثاء هو أكبر هجوم على سفينة حربية تابعة للبحرية الملكية منذ عقود.

ووجه شابس عبر منصة “إكس”، تويتر سابقا” الشكر إلى طاقم سفينة البحرية المكلية البريطانية “أتش أم أس دايموند” لما وصفه “بالخدمة البطولية في البحر الأحمر، إذ يواصلون الدفاع عن حياة الأبرياء وعن التجارة العالمية  في مواجهة هجمات لا تطاق للحوثيين”.

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واضاف شابس في تغريدته أن التدمير الناجح لسبع طائرات مسيرة شاركت في الهجم يظهر بوضوح ما يتمتع بع طاقم السفينة من خبرة وشجاعة وقيادة، ويؤكد بما لا يدع مجالا للشك الدور الهام للبحرية الملكية في حماية بريطانية من المخاطر المتصاعدة”.

يشار إلى أن جماعة الحوثي قالت أنها سوف تستهدف كل السفن الإسرائيلية أو التي تقدم الدعم لإسرائيل حتى يتوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

ونشرت الجماعة بيانا على منصة “إكس” الأربعاء قالت فيه إن القوات البحرية اليمنية استهدفت سفينة أمريكية “كانت تقدم الدعم للكيان الصهيوني”.

يذكر أن هجمات الحوثيين بالقرب من مضيق باب المندب أجبرت الكثير من السفن على تغيير مسارها، ومنعتها من التوجّه إلى البحر الأحمر، ومنه إلى قناة السويس ثم إلى موانئ أوروبا في البحر المتوسط، وهو أقصر طريق للشحن البحري بين الشرق والغرب.

وبدلا من ذلك توجهت هذه السفن لطريق أطول عبر رأس الرجاء الصالح جنوب أفريقيا، ما يزيد من زمن وتكلفة النقل البحري بين آسيا وأوروبا.

المصدر : الجزيرة مباشر + تويتر