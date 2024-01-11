الأزهر يدعم جنوب إفريقيا في دعواها ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية

أعلن الأزهر الشريف في مصر، الخميس، تأييده للدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل، واتهامها بارتكاب جريمة “الإبادة الجماعية” في غزة.

وأكد الأزهر في بيان نشره على صفحته الرسمية بموقع “إكس”: “تأييده الكامل للموقف الشجاع الذي اتخذته حكومة جنوب إفريقيا وتضامنه مع الدعوى القضائية التي تقدمت بها أمام محكمة العدل الدولية لمحاكمة الكيان الصهيوني على جرائمه الإرهابية، والمطالبة الفورية بوقف عدوانه المتواصل والمستمر على قطاع غزة”.

وأعرب الأزهر في بيانه عن “شكره العميق وتقديره البالغ للجنة القانونية الموفدة إلى محكمة العدل الدولية، بقيادة المستشار رونالد لامولا وزير العدل الجنوب إفريقي، التي كانت تصريحات أعضائها اليوم أمام لجنة قضاة المحكمة معبرة وبقوة عن كل ما يجول بصدورنا وصدور أحرار العالم من رفض للانتهاكات المروعة”، في غزة.

ووصف الأزهر في بيانه موقف جنوب إفريقيا بأنه “موقف يعبّر عن إرادة العالم الحر والضمير الإنساني الحي الذي يرفض مشاهد القتل والدمار وسفك الدماء البريئة والمذابح والمجازر التي اقترفها الكيان الصهيوني في حق الفلسطينيين الأبرياء على مرأى ومسمع وصمت من العالم كله”.

وحث الأزهر على اتخاذ “مواقف مثيلة ومشرفة لموقف جنوب إفريقيا”، مؤكدًا “تقديره لكل الدول التي أعلنت تأييدها للدعوة القضائية التي قدمتها جنوب إفريقيا”.

وطالب الأزهر “بممارسة المزيد من الضغط الدولي لإرغام هذا الكيان المارق على وقف مذابحه وجرائمه في غزة وإعادة الحق الفلسطيني إلى أصحابه”.

يذكر أن ساحة الجامع الأزهر في القاهرة شهدت تجمعات ومسيرات مناصرة لغزة منذ أن بدأت إسرائيل عدوانها على غزة في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وصباح الخميس، بدأت جلسات الاستماع بمحكمة العدل الدولية في مدينة لاهاي الهولندية لدعوى قدمتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية” في قطاع غزة.