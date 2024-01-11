1400 موسيقي فنلندي يطالبون بمنع إسرائيل من المشاركة في مسابقة الأغنية الأوروبية

قالت صحيفة “الإندبندنت” البريطانية إن 1400 موسيقي فنلندي وقعوا على عريضة تطالب بمنع إسرائيل من المشاركة في مسابقة الأغنية الأوروبية “اليوروفيجن” في العام 2024، بسبب جرائم الحرب التي ارتكبتها في غزة.

وطالب الموسيقيون الفنلنديون هيئة الإذاعة العامة الفنلندية، والتي تعرف اختصارا بـ “يل”، بسحب اشتراك فنلندا في المسابقة الأوروبية إذا شاركت فيها إسرائيل.

وقال الموقعون على العريضة إنه “لا يتوافق مع قيمنا أن تقوم دولة بارتكاب جرائم حرب وتواصل احتلالها العسكري، ثم يتم تقديم منصة عامة لها لتلميع صورتها”.

ومن بين الموقعين على العريضة الفنان الفنلندي آكسل أيهانستروم الذي مثل بلاده في مسابقة الأغنية الأوروبية العام الماضي.

وذكرت صحيفة الإنبندنت أن العريضة اتهمت هيئة الإذاعة العامة في فنلندا باتباع معايير مزدوجة، إذ كانت من بين أولى الهيئات التي طالبت بمنع مشاركة روسيا في مسابقة الأغنبية الأوروبية عام 2022 بعد قيام موسكو بالهجوم على أوكرانيا.

ومن جانبها قالت هيئة الإذاعة العامة الفنلندنية إنها تراقب موقف اتحاد الإذاعات الأوروبية، والذي يقوم بتنظيم مسابقة الأغنية الأوروبية.

وكان اتحاد الإذاعات الأوروبية أعلن في شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي أنه لا يعتزم منع إسرائيل من المشاركة في المسابقة، مبررا قراره بأن المسابقة للموسيقيين وليس للحكومات.