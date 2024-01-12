الأمم المتحدة: إسرائيل أخفقت مرارا في احترام القانون الإنساني الدولي

أكدت الأمم المتحدة اليوم الجمعة، أن إسرائيل أخفقت مرارا في احترام القانون الإنساني الدولي منذ أن شنت هجومها على غزة.

وقال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة “إن إسرائيل أخفقت مرارا في احترام القانون الإنساني الدولي منذ أن شنت هجومها على غزة”.

وقالت إليزابيث ثروسيل المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان “لقد سلطنا الضوء مرارا على إخفاقات إسرائيل المتكررة في احترام المبادئ الأساسية للقانون الإنساني الدولي: التمييز والتناسب واتخاذ الاحتياطات عند تنفيذ الهجمات”.

وأضافت المتحدثة “شددت المفوضة السامية على أن انتهاكات هذه الالتزامات قد تؤدي إلى تحمل المسؤولية عن جرائم الحرب، كما حذرت من مخاطر الجرائم الفظيعة الأخرى”.

Very concerned by high death toll of media workers in #Gaza. Killings of all journalists, incl Hamza Al-Dahdouh & Mustafa Abu Thurayya in reported IDF strike on car, must be thoroughly, independently investigated to ensure strict compliance w/ intl law, & violations prosecuted — UN Human Rights (@UNHumanRights) January 8, 2024

محكمة العدل الدولية

يأتي ذلك في وقت واصلت فيه محكمة العدل الدولية جلسة الاستماع الثانية التي تقدم فيها إسرائيل دفاعها عن اتهام جنوب إفريقيا لها بارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة.

وبدأت أمس الخميس، محكمة العدل الدولية، وهي الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، التحقيق في قضية الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، التي رفعتها جنوب إفريقيا على إسرائيل.

وقدمت جنوب إفريقيا مرافعة من 84 صفحة باللغة الإنجليزية، عرضت خلالها دلائل على انتهاك إسرائيل -القوة القائمة بالاحتلال- لالتزاماتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة، وتورطها في ارتكاب أعمال إبادة جماعية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.