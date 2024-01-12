الأخبار

الأمم المتحدة: إسرائيل أخفقت مرارا في احترام القانون الإنساني الدولي

فلسطيني يحمل جثامين شهداء لقوا حتفهم بقصف الاحتلال الإسرائيلي لمنزلهم جنوبي قطاع غزة (رويترز)
12/1/2024-|آخر تحديث: 12/1/202403:29 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

أكدت الأمم المتحدة اليوم الجمعة، أن إسرائيل أخفقت مرارا في احترام القانون الإنساني الدولي منذ أن شنت هجومها على غزة.

وقال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة “إن إسرائيل أخفقت مرارا في احترام القانون الإنساني الدولي منذ أن شنت هجومها على غزة”.

وقالت إليزابيث ثروسيل المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان “لقد سلطنا الضوء مرارا على إخفاقات إسرائيل المتكررة في احترام المبادئ الأساسية للقانون الإنساني الدولي: التمييز والتناسب واتخاذ الاحتياطات عند تنفيذ الهجمات”.

وأضافت المتحدثة “شددت المفوضة السامية على أن انتهاكات هذه الالتزامات قد تؤدي إلى تحمل المسؤولية عن جرائم الحرب، كما حذرت من مخاطر الجرائم الفظيعة الأخرى”.

محكمة العدل الدولية

يأتي ذلك في وقت واصلت فيه محكمة العدل الدولية جلسة الاستماع الثانية التي تقدم فيها إسرائيل دفاعها عن اتهام جنوب إفريقيا لها بارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة.

وبدأت أمس الخميس، محكمة العدل الدولية، وهي الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، التحقيق في قضية الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، التي رفعتها جنوب إفريقيا على إسرائيل.

وقدمت جنوب إفريقيا مرافعة من 84 صفحة باللغة الإنجليزية، عرضت خلالها دلائل على انتهاك إسرائيل -القوة القائمة بالاحتلال- لالتزاماتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة، وتورطها في ارتكاب أعمال إبادة جماعية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز