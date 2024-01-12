الأمم المتحدة: إسرائيل تعيق إدخال المساعدات الإنسانية إلى شمال غزة

قالت الأمم المتحدة، الخميس، إن إسرائيل تعيق إيصال المساعدات الإنسانية إلى شمال قطاع غزة المدمر، مضيفة أن كل تأخير يكلف أرواحًا في صفوف المدنيين الفلسطينيين.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك “أخبرَنا زملاؤنا في المجال الإنساني أنّ في الفترة ما بين 1 و10 يناير/كانون الثاني، لم يكن ممكنا إيصال سوى 3 شحنات فقط من أصل 21 شحنة من المساعدات الإنسانية من غذاء ودواء ومياه وغيرها من السلع الحيوية إلى شمال وادي غزة”.

وتشمل الشحنات “بعثات عدة لإدخال معدات طبية إلى مدينة غزة ووقود إلى مرافق للمياه والصرف الصحي في مدينة غزة والشمال. وقد رفضتها السلطات الإسرائيلية”، حسبما أكد دوجاريك.

وأعرب دوجاريك عن أسفه لأن “قدرة الأمم المتحدة على الاستجابة للاحتياجات الكبيرة في القسم الشمالي لغزة يعوقها الرفض المتكرر لدخول المساعدات، ونقص تنسيق السلطات الإسرائيلية من أجل وصول آمن”.

وأضاف أن “حالات الرفض هذه والقيود على دخول المساعدات تشل قدرة الجهات الفاعلة الإنسانية على الاستجابة بشكل هادف وثابت وعلى النطاق اللازم”.

وأشار المتحدث باسم الأمين العام إلى “تدهور كبير” في معدل الموافقات على طلبات دخول المساعدات مقارنة بشهر ديسمبر/كانون الأول.

وشدّد المتحدث على أن “كل يوم لا نستطيع فيه تقديم المساعدات يؤدي إلى خسارة أرواح وإلى معاناة آلاف من الأشخاص ما زالوا في شمال غزة”.

وتواصل الأمم المتحدة عرض الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة بعد أشهر من القصف الذي يشنه الجيش الإسرائيلي.

وتشن إسرائيل حربًا مدمرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ما أسفر عن استشهاد 23469 شخصا وإصابة 59604 آخرين، معظمهم من النساء والأطفال.