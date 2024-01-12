الحكومة اليمنية: نحمل الحوثيين مسؤولية جر البلاد لمواجهة عسكرية لأغراض دعائية

حمّلت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا جماعة الحوثي مسؤولية جر البلاد إلى مواجهة عسكرية “لأغراض دعائية بدعاوى مضللة لا علاقة لها حقيقة بنصرة الأشقاء في فلسطين المحتلة”، وطالبت بإعادة النظر في التعاطي معها.

وقالت في بيان نشرته الحكومة على موقع “إكس” الجمعة، إن “العملية العسكرية الأمريكية-البريطانية هي نتيجة استمرار جماعة الحوثي في استهداف الملاحة الدولية في البحر الأحمر”.

وجددت الحكومة اليمنية مطالبتها بإعادة النظر في التعاطي مع “ميلشيا” الحوثي، وتصنيفها كمنظمة إرهابية.

وقالت إن “بعض سياسات المجتمع الدولي ساهمت في تعزيز سيطرة هذه الميلشيات، وشجعتها على ارتكاب أعمال عدائية تهدد الأمن العالمي”.

وأكدت الحكومة “أنها صاحبة الحق السيادي في تعزيز أمن وسلامة البحر الأحمر وما يتبعه من استقرار للمنطقة والعالم، وأن الطريق الأمثل على هذا الصعيد لا يمكن أن يتحقق إلا باستعادة مؤسسات الدولة الشرعية”.

كما جددت الحكومة “موقفها الثابت والمبدئي من القضية الفلسطينية العادلة، ومطالبتها بوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم في الأراضي المحتلة، وسرعة إيصال المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، والتحذير من تداعيات استمرار العدوان وانعكاساته الخطيرة على الأمن والسلم الدوليين”.

ونفّذت أمريكا وبريطانيا أكثر من 60 غارة جوية على أهداف تابعة للحوثيين في اليمن في وقت مبكر من صباح الجمعة، بعد استهدافهم لأسابيع (سفنًا تجارية مرتبطة بتل أبيب) في البحر الأحمر، تضامنًا مع قطاع غزة الذي يشهد حربًا مع إسرائيل.